Cumpănaşu a făcut marele anunţ pe Facebook: „30 de intrebari fara raspuns! Cartea: "ADEVARUL despre Alexandra", Expertiza Internationala! Dragi romani, astazi este ziua unuia dintre copiii mei. Ma bucur foarte tare dar sunt si putin trist pentru ca au venit si Teodora cu Irina si imi dau seama ca au trecut mai mult de 4 luni si NIMENI nu este in state sa ne lamureasca ce s-a intamplat cu Alexandra. Ma doare foarte tare aceasta situatie. Am facut si fac tot ce pot dar pe zi ce trece mi se pare ca viata noastra in Romania nu valoreaza nimic pentru cei care ar trebui sa ne apere. Si va anunt ca vom relua solicitarile catre DIICOT pentru realizarea acelei EXPERTIZE INTERNATIONALE privind ADN ul Alexandrei. Sper ca de data aceasta procurorii sa fie de acord😰. Si sper ca ADEVARUL sa fie aflat. Dincolo de intoxocari, barfe si obisnuinta cu care a ajuns sa se dicute despre disparitia Alexandrei, la un bilant rapid sunt mai multe lucruri neclare.”





Cumpănaşu, cel mai mare scor la prezidenţiale în comuna de unde a dispărut Alexandra Măceşanu



Alexandru Cumpănaşu a obţinut cel mai mare scor la alegerile prezidenţiale de duminică în comuna Dobrosloveni, localitatea de unde a dispărut Alexandra Măceşanu.



Potrivit statisticilor Biroului Electoral Judeţean Olt, în comuna Dobrosloveni, Alexandru Cumpănaşu a obţinut cele mai multe voturi valabil exprimate, 527 , umat de candidatul PSD, Viorica Dăncilă cu 424 de voturi valabil exprimate.



„În comuna Dobrosloveni au fost 1.554 voturi valabil exprimate. Alexandru Cumpănaşu a obţinut 527, urmat de Viorica Dăncilă cu 424, iar pe locul al treilea, cu 261, este candidatl Klaus Iohannis”, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt BEJ Olt, Marius Filip.



Primarul comunei Dobrosloveni, Gheorghe Tudoraşcu, spune că rezultatul obţinut de Cumpănaşu era previzibil.



„Era de aşteptat pentru Cumpănaşu. Era de aşteptat la Dobrosloveni. (...) E concetăţean, iar oamenii aici se iubesc unii pe alţii, sunt alături unii de alţii şi, când e nevoie, sar în ajutorul celui care e nevoie de ajutor. A obţinut cel mai mare scor”, a declarat pentru MEDIAFAX primarul.



Potrivit BEJ, în judeţul Olt, Alexandru Cumpănaşu a reuşit să obţină 8.057 de voturi valabil exprimate, adică 4,42% din opţiunile alegătorilor.



Potrivit Biroului Electoral Central, primele rezultate oficiale arată că, la nivel naţional, Alexandru Cumpănaşu a obţinut 126.019 de voturi, reprezentând 1,47%.



Alexandru Cumpănaşu este unchiul Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani dispărută din Dobrosloveni, cel mai probabil ucisă de Gheorghe Dincă.