Reprezentanţii USR Timiş au convocat o şedinţă ad-hoc în urma scandalului, pentru a cere demisia liderului USR Găvojdia, Ramona Dzitac.

„Noi ieri (joi - n.r.) dimineaţă am aflat. Ea nu ne comunicase iniţial nimic. Nu ştiam nimic din ce s-a întâmplat. Nu am luat nicio decizie ieri pentru că am zis că trebuie să audiem ambele părţi, să vedem informaţiile şi punctul ei de vedere. Am făcut biroul judeţean, l-am convocat. Am stat la discuţii şi ea şi-a dat demisia din USR. Nu mai este membru al USR, nu mai reprezintă USR nicăieri”, a afirmat Preşedintele USR Timiş Cristian Moş, citat de Mediafax.

Preşedintele USR Găvojdia susţine că totul a fost o înscenare pusă la cale de „duşmanii politici”.

Incidentul ar fi pornit de la o petrecere a burlăciţelor organizată în vară de Ramona Dzitac, la o piscină, invitatele venind pregătite ca atare, relatează tion.ro. După câteva luni, două dintre ele au văzut o postare a Ramonei Dzitac pe reţelele de socializare în care aceasta apare într-un dres de baie alb şi o pereche de şlapi şi au contactat-o susţinând că lucrurile sunt ale lor, de fapt, şi au cerut să le fie returnate.

Preşedintele USR Găvojdia a negat că ar fi plecat de la petrecerea respectivă cu lucruri care nu îi aparţineau, dar a acceptat să se întâlnească cu una dintre fete pentru, susţine ea, a-i face cadou dresul respectiv de baie. Întâlnirea a avut loc la Lugoj, pe Calea Timişoarei. Lucrurile au degenerat, însă, când preşedintele USR Găvojdia a observat că este filmat cu telefonul mobil, mai scrie presa locală. Cea care a filmat, prietena celei care a acuzat-o că i-a furat dresul de baie, s-a ales cu mai multe lovituri şi, marţi, a depus plângere la Poliţie pentru loviri. De asemenea, ea susţine că are şi capul spart şi a trebuit să fie luată cu SMURD de la locul incidentului. Dosarul a ajuns acum pe masa procurorilor, urmând ca în câteva zile să fie audiaţi şi martorii.

Contactată de tion.ro, Ramona Dzitac a declarat că totul a fost o înscenare.

„În vară am organizat o petrecere a burlăciţelor la care au participat şi fetele astea două. Totul a fost în regulă până acum, în ianuarie, când m-au contactat că au văzut o poză cu mine în dresul uneia de baie şi şlapii alteia. Eu le-am spus că nu aveam de ce fur lucrurile astea, e un dres de 50 de lei, să fim serioşi. Dar am acceptat să mă întâlnesc cu una dintre ele să îi fac cadou dresul. Ea a venit cu o prietenă care mă filma cu telefonul pe ascuns. Am rugat-o să nu mă mai filmeze. Ele doreau să recunosc eu că am furat dresul ăla. Era clar o înscenare Am zgâriat-o şi, da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc: 800 de lei”, a declarat Dzitac pentru tion.ro

Liderul USR Timiş a povestit, pentru Mediafax, că Ramona Dzitac a explicat că toată povestea a fost făcută de „duşmanii politici” pe care îi are.

„A spus că a fost un lucru făcut de alţi duşmani de ai ei politici. Noi am ascultat părţile. I-am spus punctul nostru de vedere şi ea şi-a dat demisia. Punctul meu de vedere este că nu acceptăm să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu niciun membru USR. Nu vorbesc acum de furt sau alte discuţii, dar contact fizic cu altcineva, acest lucru nu îl acceptăm în interiorul USR”, a mai declarat preşedintele USR Timiş Cristian Moş, pentru Mediafax.

Între timp, reporterii tion.ro au fost contactaţi şi de victima care a depus plângere la Poliţie pentru loviri împotriva Ramonei Dzitac.

„Eu nu am legătură cu ce a furat Ramona Dzitac, doar mi-am însoţit prietena pentru că şi ea (Ramona Dzitac – n.r.) a venit însoţită de un bărbat. Am filmat în caz că se iscă ceva, să am dovada că nu noi am început. La un moment dat, ea (Ramona Dzitac – n.r.) a observat că am filmat şi m-am trezit cu ea în faţa mea, fără să am timp să mă apăr. A fost o fracţiune de secundă până când eu am fost jos şi ea peste mine şi mă dădea cu capul de asfalt de foarte multe ori. Am leşinat de două ori. În timp ce mă tot dădea cu capul de asfalt, prietena mea a încercat să o ia de pe mine, dar în zadar. Într-un final m-am trezit cu capul spart. Au venit de la SMURD şi Poliţie şi am depus şi plângere, pentru că nu e normal să faci aşa ceva unei persoane, e inuman. Starea mea de sănătate nu e bună în momentul de faţă”, a declarat victima pentru tion.ro

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru lovire pe numele fostului preşedinte USR Găvojdia, Ramona Dzitac. Purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş, Aurora Voicilă, a declarat, vineri, că persoanele implicate în scandal urmează să fie audiate de poliţişti.

