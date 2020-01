"Orice fel de acţiune întreprinsă de autorităţile SUA ar putea primi o reacţie din partea Iran. (...) În Iran am declarat ca fiind teroriste comandamentul CENTCOM (comandamentul central al SUA-n.r.) şi Pentagonul. Considerăm că este de datoria noastră să luptăm împotriva terorismului în orice formă a sa. Teroriştii trebuie să ştie dacă vor întreprinde demersuri împotriva oamenilor din regiune şi din lume vor trebui să se confrunte cu noi. Am arătat în ceea ce priveşte urmărirea teroriştilor am demostrat că mână noastră îi poate ajunge în orice colţ al lumii. Orice forţă a SUA care a fost declarată de către autorităţile şi legislaţia iraniană ca fiind teroristă, dacă va ataca interesele Iranului, atunci va fi atacată", a declarat Morteza Abutalebi într-o conferinţă de presă la Ambasada Iranului de la Bucureşti.

Acesta a acuzat că SUA nu a respectat acordul nuclear când a ieşit din el şi avea nevoie "de o palmă" din partea Iranului, "palmă" pe care nu o primise din al Doilea Război Mondial.

"SUA nu a acţionat conform acordului nuclear. Cum cineva care nu acţionează conform propriilor lucruri pe care şi le-a asumat, cum poate pune precondiţii? Se pare că avea nevoie de o palmă din partea Iranului pentru a se întoarce la masa negocierilor. Avea nevoie de această palmă, deoarece iranienii în negocieri nu pierd. De la al doilea Război Mondial încoace nimeni nu dădu-se o asemenea palmă SUA. Sperăm că i-a durut îndeajuns astfel încât să se întoarcă la a fi raţionali", a spus Morteza Abutalebi.

Oficialul a explicat că generalul Qassem Soleimani, când a fost ucis, se afla într-o misiune pentru a livra un mesaj privind relaţiile dintre Iran şi Arabia Saudită către premierul irakian.

"Aţi văzut în ştirile oficiale, prim-ministru irakian a anunţat faptul că în dimineaţa în care comandantul iranian se afla în Irak şi a fost martirizat, prim-ministrul a a spus că «acesta venise să îmi aducă mie un mesaj». (...) Nu cunosc conţinutul acestui mesaj, însă prim-ministrul irakian a anunţat că mesajul era un răspuns pe care îl aducea din partea Republicii islamice Iran şi care era legat o chestiune discutată înainte şi care privea legăturile dintre Iran şi Arabia Saudită. Noi în diplomaţie avem canale diferite prin care se efectuează acest schimb de mesaje. (...) Mesajele pot fi uneori transferate prin preşedinţi, prim-miniştri, anumiţi reprezentanţi speciali şi intermediul ambasadorilor. În lumea diplomatică avem foarte multe canale de a face acest schimb de mesaje. Nu cred că trebuie să existe dubii şi să existe întrebări în acest caz de ce mesajul nu a fost dat prin intermediul unui înalt reprezentant politic al Iranului, cum ar fi fost echivalentul prim-ministrului", a spus Morteza Abutalebi.

Relaţiile între SUA şi Iran sunt extrem de tensionate după ce armata americană l-a ucis vineri dimineaţă, în capitala Irakului, Bagdad, pe generalul Qassem Soleimani, comandantul Forţei Quds din cadrul Gardienilor Revoluţiei din Iran.

Ca reacţie, Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra forţelor conduse de SUA în Irak la primele ore ale dimineţii de miercuri, „ca represalii pentru atacul cu drone americane” asupra unui comandant iranian a cărui moarte a stârnit temeri privind un război mai lung în Orientul Mijlociu.