Poliţiştii l-au amendat pe şofer cu 1.000 de lei, sub pretextul că a murdărit drumul de noroci cu pneurile maşinii sale, scrie vrancea24.ro.



Incidentul a avut loc pe data de 3 februarie, pe strada Mărăşeşti din Focşani, dar procesul verbal a fost întocmit abia după 12 zile, după ce omul a primit o înştiinţare să vină la secţie.



„După ce am citit adresa primită, am suferit un atac de panică, deoarece pur şi simplu nu ştiam despre ce este vorba, despre ce faptă contravenţională se face vorbire că am săvârşit la data de 03.02.2019, nefiind oprit în acea zi de niciun organ de poliţie, locală sau de municipiu, ştiind doar că, în acea zi, fusesem la cumpărături. Sunt o persoană care conduce prudent, port întotdeauna centura de siguranţă şi nu depăşesc limita legală de viteză”, povesteşte bărbatul.





Contravenientul a aflat de la poliţistul local care i-a întocmit procesul-verbal, cu greşeli gramaticale, că amenda este prevăzută în Hotărârea de Consiliul Local Nr. 25/2017, la articolul 5, punctele a,b.



“I-am explicat poliţistului local că nu am cunoştinţă de aşa ceva, precum şi faptul că, în cazul în care s-ar fi întâmplat cele imputate, nu e vina mea, cauza principală fiind starea critică a drumurilor. Pe strada Gheorghe Magheru, pe unde am mers, gropile din asfalt erau pline de apă şi noroi”, spune bărbatul.





Omul a cerut în instanţă anularea amenzii. “Contravenientul are drept de contestaţie în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului verbal”, a spus Marius Milea, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Focşani, pentru sursa citată.

