„Încă din copilărie nu suportam ca copiii sa ma jigneasca, dar nici nu jigneam, nu eram cel care provoca. Mie mi-a placut sa vorbesc frumos, asa eram invatat, asa am fost educat, sa nu jignesc, sa nu caut cearta, sa nu fur, sa nu mint. La jignire si la furat reactionam dur, nu suportam sa mi se ia nici un creion. Chiar si mare nu am suportat minciuna, furtul si jignirile”, a spus Gheorghe Dincă, potrivit rechizitoriului citat de realitatea.net.



„Ma aprind imediat, explodez la orice jignire. Imediat loveam. Si acum, daca sunt jignit, dracuit pe nedrept, in următoarea secunda reacţionez violent. Mă enervez imediat, mă supăr”, a mai recunoscut Dincă.



În Italia, Dincă a fost la un pas să bată un patron. „Am muncit la el o luna, si la sfârşit mi-a zis ca tot eu trebuie sa mai dau 400 de euro pentru cazare. Era răuplatnic, când a zis ca sa ii dau tot eu 400 de euro, am pus mana pe un scaun si am vrut sa ii dau in cap. Au fugit toţi. Pana la urma, a văzut cu cine are de-a face si a scos 200 de euro din buzunar si mi-a zis ca restul mi-i va trimite mai târziu. Am plecat cu gândul sa mă întorc in tara ca m-am saturat de Italia. Intre Padova si Veneţia, pe autostrada, m-am gândit... ”Cum, eu am venit in Italia sa muncesc si plec aşa repede?” Si m-am întors. Patronul m-a luat si ne-a făcut contracte si mie si băieţilor”, a mai spus Dincă.



Tatăl lui Dincă a fost măcelar şi s-a opus regimului Ceauşescu. Bărbatul îl bătea pe Dincă în mod frecvent, dar acesta consideră că „aşa trebuia”.



Tatăl presupusului criminal din Caracal, Vasile Dincă, a fost la puşcărie de trei ori, pentru comercializarea ilicită de produse din carne.



„Chiar dacă era slăbuţ (...) era dezastru când se enerva, nu exista cineva sau vreun zid care să îi stea în faţă (uite atât de mare-arată)... Trecea prin el! Nu îl atingea glonţul, atât de rapid era...(...) când exploda...pfff...era prăpăd! Eu sunt pistol cu apă pe lângă el”, a spus Dincă.