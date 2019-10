Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a negat faptul că ar fi avut o implicare în clasificarea raportului MCV sau în termenul scurt de răspuns transmis către CSM.

„Minciuni! Procedura din acest an a fost exact ca şi în anii trecuţi, atât din punctul de vedere al regimului documentului, cât şi a termenului de răspuns din partea autorităţilor române. Conform uzanţelor diplomatice Ministerul Justiţiei nu primeşte direct documentul, ci prin MAE. Ministerul Justiţiei nu a stabilit nici regimul juridic al documentului, draft raport MCV, nici termenul de răspuns. Fără a avea o obligaţie legală, dovadă că în ultimii ani CSM nu a fost invitat să participe la discuţiile din această fază, respectiv formulare de observaţii la draftul raportului MCV, dintr-un gest de bună credinţă, dialog şi curtuazie instituţională, am invitat-o pe doamna Savonea şi pe vicepreşedinte Solomon (ei fiind persoane cu care delegaţia MCV s-a întâlnit în vară) să participe la întâlnirea de lucru organizată azi (sâmbătă – n.r.) la MJ. I-am invitat exact în momentul în care şi noi am fost notificaţi de MAE”, a declarat Birchall, pentru Mediafax.

Ministrul afirmă că a informat de marţi membrii CSM de faptul că la sfârşitul săptămânii va fi primit draftul raportului MCV pe marginea căruia puteau fi făcute observaţii.

„Regret faptul în care unii reprezentanţi CSM au înţeles să răspundă invitaţiei MJ, cu atât mai mult cu cât se ştia de marţi, pentru că eu am informat membrii CSM că în acest sfârşit de săptămână vom primii draftul raportului MCV pe marginea căruia putem formula eventuale observaţii. Şi vineri seara şi toată ziua de sâmbătă eu şi colegii mei din MJ am fost la muncă aşa cum este firesc în astfel de situaţii”, a mai spus Ana Birchall.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Consiliul Superior al Magistraturii, la sediul instituţiei a ajuns vineri seara, la ora 20.16, solicitarea Ministerul Justiţiei către preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul corespondenţei electronice, ca până sâmbătă, 19 octombrie 2019, ora 12.00, un membru al Consiliului sau un reprezentat autorizat să participe la sediul ministerului la întâlnirea organizată pentru dezbaterea Raportului MCV pentru anul 2019.

Reprezentanţii CSM au spus că Ministerul Justiţiei a informat că raportul are regimul unui document clasificat şi poate fi consultat numai la sediul Ministerului, iar participanţii la întâlnirea organizată trebuie să fie autorizaţi pentru a avea acces la informaţii clasificate, aceste solicitări fiind considerate de CSM „fără precedent şi inadmisibil”.

„Precizăm că este fără precedent şi inadmisibil pentru exercitarea prerogativelor constituţionale ale Consiliului ca Raportul MCV să poată fi consultat de către membri în regimul unui document clasificat şi într-o perioadă atât de scurtă, aspect ce conduce la imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către membrii care nu au acces la informaţii clasificate. Clasificarea Raportului MCV în regimul unui document secret, deşi acesta poate avea cel mult caracterului unui document nepublic, conduce către presupunerea rezonabilă că acest demers nu a fost efectuat cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de Legea nr. 182/2002 privind documentele clasificate”, arată CSM în comunicatul transmis sâmbătă.

Reprezentanţii CSM au mai spus că acordarea unui termen de doar câteva ore pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului care să participe la dezbaterea Raportului MCV, în condiţiile în care sunt cunoscute prevederile legale ce stabilesc modul de întrunire al membrilor Consiliului şi cvorumul necesar desfăşurării lucrărilor, reprezintă „o modalitate de lucru prin care se urmăreşte excluderea Consiliului din procedura formulării observaţiilor cu privire la concluziile raportului”, iar acest lucru „naşte o legitimă îngrijorarea cu privire la modalitatea de abordare, analiză şi gestionarea a celorlalte aspecte esenţiale pentru funcţionarea justiţiei utilizată de Ministerul Justiţiei”.

Astfel, CSM a solicitat, sâmbătă, transmiterea prin intermediul Ministerului Justiţiei, în calitate de punct de contact în cadrul MCV, prelungirea termenului acordat la o săptămână şi declasificarea documentului.