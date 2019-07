„Am avut întâlnire cu reprezentanţii Comisiei MCV. Vreau să vă spun că a fost o întâlnire foarte bună. Am reluat dialogul pe baze de profesionalism, responsabilitate, transparenţă, lucru care a fost salutat şi noi, la rândul nostru, am salutat prestanţa colegilor de la Bruxelles. Vreau să vă spun că România este, a fost şi va rămâne o ţară profund ataşată valorilor europene şi statului de drept, precum şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale atât ale cetăţenilor României cât şi ale cetăţenilor europeni”, a declarat Ana Birchall, ministrul Justiţiei, în urma reuniunii cu delegaţia MCV.



Ministrul a precizat că nu poate oferi foarte multe detalii legate de discuţiile critice, din respect faţă de colegii din delegaţie care au întâlniri cu alte instituţii în acest moment.



„După cum ştiţi, la Ministerul Justiţiei se adună toată punctele de vedere de la toate instituţiile care contribuie la acest raport, dar pot să vă spun, pe scurt, că a fost o întâlnire foarte bună, de lucru, normală de altfel. Mă bucur că am reluat acest dialog pe bază de transparenţă, încredere, de profesionalism”, a mai adăugat ministrul Justiţiei.



Ana Birchall a declarat că ridicarea MCV-ului este obiectivul principal al României.



„A fost o întâlnire bazată pe onestitate, pe transparenţă. Ne-am ascultat fiecare şi eu cred că e un foarte bun început, până la urmă, obiectivul principal al României este ridicarea MCV-ului şi acest obiectiv atât de important pentru România. Sper eu să poată fi realizat cât de curând posibil. Şi nu depinde decât de noi acest lucru”, a conchis ministrul Justiţiei.



O delegaţie MCV a efectuat, marţi, o vizită în România, pentru a evalua situaţia justiţiei din ţara noastră. Reprezentanţii Comisiei Europene au avut întâlniri cu ministrul Justiţiei, Ana Birchall.



Potrivit raportului MCV din noiembrie 2018, adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de România.



Tot la acea vreme, oficialii europeni au recomandat suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.

Vicepreşedintele CSM: Am spus că sunt controverse în privinţa Secţiei

Procurorul Nicolae Solomon, vicepreşedintele CSM, a declarat după discuţiile cu delegaţia MCV, că şi-a spus opinia privind Secţia de anchetare a magistraţilor şi că a subliniat că sunt controverse în jurul acestei structuri.

„Mi-am spus opinia în secţia pentru procurori - avem rezerve în privinţa Secţiei (de anchetare a magistraţilor - n.r.), că sunt multe controverse în jurul ei şi am prezentat faptele”, a spus vicepreşedintele CSM, Nicolae Solomon, după întâlnirea cu delegaţia MCV, la sediul reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Savonea, după discuţia cu membrii MCV: Am prezentat opinii necesare independenţei justiţiei, vă asigur