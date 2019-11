Una dintre problemele principale ale sistemului medical din România este lipsa specialiştilor şi a cadrelor medicale cauzată de exodul medicilor iar, conform ultimelor date, în jur de 20.000 – 30.000 de medici au plecat din ţară spre sisteme medicale mai bune precum cele din Germania, Franţa, Marea Britanie ş.a.m.d.

„Nicio societate nu poate funcţiona fără cei care se îngrijesc de sănătatea ei.”

Andrei Baciu, consilier în cabinetul Ministerului Sănătăţii condus în prezent de doctorul Victor Costache, a declarat faptul că una dintre principalele cauze care îi determină pe tinerii medici să plece din ţară este şi instabilitatea profesională pe care o întâmpină în România.

Una dintre problemele recente pe care tinerii medici aflaţi în pregătire au trebuit să o înfrunte a fost instabilitatea examenului de rezidenţiat.

„Nu cred că s-a mai întâmplat aşa ceva într-o ţară din cadrul Uniunii Europene.Trebuie să le oferim medicilor stabilitate în parcursul profesional. Şi eu am plecat din ţară în urmă cu câţiva ani şi am învăţat de la specialişti de top din Franţa şi am văzut cum este sistemul medical de acolo, considerat cel mai bun din lume. Dar am ales să mă întorc perntru că sufletul meu tot în România este, probabil aşa cum este cazul tuturor românilor care pleacă, inclusiv al medicilor”, a declarat Andrei Baciu pentru Gândul.info.

„După perioada petrecută în străinătate, când am avut privilegiul de a lucra şi învăţa de la profesori de renume, am ales să mă întorc. Şi m-am întors nu oricum, ci susţinut de către toţi cei din Franţa, pentru a dezvolta şi aici tot ce acolo şi-a dovedit deja eficienţa”.

Acesta a menţionat că este necesară o strategie pe termen lung care să îi determine pe medici să rămână în România şi chiar să se întoarcă (în cazul celor care deja profesează în alte ţări) iar unul dintre proiectele pe care Andrei Baciu vrea să îl implementeze şi care se află în prezent într-o fază destul de avansată este „Medici pentru România”.

Iniţiatorii programului sunt Doctorul Andrei Baciu, Conferenţiarul Doctor Victor Costache, Sebastian Burduja şi Alexandru Costache care îşi propun să reformeze sistemul medical din România atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi. Aceştia îi îndeamnă pe cei care vor să participe la acest proiect să îi contacteze pe adresa medicipentruRomania@gmail.com sau prin intermediul website-ului medicipentruromania.ro.

„Încercăm să găsim soluţii care într-un final să le ofere pacienţilor din România condiţiile şi tratamentele din străinătate, precum şi încrederea că pot accesa în ţară servicii medicale de standarde europene”.

„Ştim cu toţii că în ultimii ani au plecat din ţară peste 20.000 de medici iar motivele sunt multe şi evidente, dar nu le putem rezuma doar la aspectele financiare. Unul dintre cele mai importante aspecte este şi predictibilitatea în carieră, precum şi accesul limitat la cercetare medicală şi inovaţie. Alături de profesorii din Franţa, dar nu numai, vreau să aduc în România ceea ce am învăţat acolo şi să aplicăm strategii în funcţie de posibilităţile României. Trebuie să trecem de la discuţiile de tipul «Vreau o ţară ca afară» la fapte”, a declarat Andrei Baciu.

De asemenea, doctorul Andrei Baciu a menţionat şi importanţa participării, dar şi a organizării, la congrese medicale care contribuie la formarea tinerilor medici, dar nu numai, care au contact cu personalităţi de top din lumea medicală, dar şi cu tehnologii (inovaţie) şi strategii care s-au dovedit a fi de succes în ţările în care au fost implementate.

În completarea Proiectului „Medici pentru România”, Andrei Baciu a menţionat şi importanţa telemedicinei care oferă acces pacienţilor la specialişti în diferite domenii şi patologii (n. r. boli) pentru a primi un diagnostic corect, precum şi un tratament potrivit.

„Mulţi copii din România se nasc cu malformaţii cardiace iar din cauza lipsei de specialişti sau accesului la tratament încă din fazele incipiente ale bolii duc o viaţă în agonie”.

Unul dintre domeniile în care punerea unui diagnostic corect este de maximă importanţă este cel al malformaţiilor cardiace congenitale întrucât în România se nasc săptămânal copii care suferă de aceste afecţiuni iar de multe ori nu au acces la un specialist şi la un plan de tratament adecvat.

Potrivit doctorului Andrei Baciu, foarte mulţi copii din România nu au acces la specialişti şi tratamente în fazel incipiente ale bolii, astfel încât ajung să ducă o viaţă în agonie, fapt care ar putea fi evitat dacă ar fi trataţi din timp.

„Intenţionăm să deschidem o clinică cardio-vasculară, care are la bază medicina minim invazivă, model de succes în Statele Unite ale Americii, dar nu numai, şi sperăm ca acest lucru să se întâmple în 2020”, a menţionat doctorul Andrei Baciu.

Doctorul Andrei Baciu a terminat Facultatea de Medicină din Bucureşti în anul 2011, ulterior şi-a făcut rezidenţiatul la secţia de chirurgie cardiacă din cadrul Spitalului Fundeni pe care l-a continuat în acelaşi domeniu la Spitalul Universitar din Rouen, Franţa. Aici a fost implicat în studii de cercetare internaţionale şi cursuri de specializare unde i-a avut drept îndrumători pe profesorii Litzler şi Cribier, două nume foarte cunoscute în chirurgia cardiovasculară.

Însă doctorul Andrei Baciu este specializat şi în managementul spitalicesc prin urmarea cursurilor Şcoala Naţională de Sănătate Publică din Bucureşti, precum şi a unui program de formare la Open University din Marea Britanie.

După întoarcerea în ţară, în 2014, Andrei Baciu a efectuat stagii de chirurgie generală la Spitalul Universtiar din Bucureşti, dar şi de chirurgie toracică la Institutul „Marius Nasta”.

Foto: Andrei Baciu