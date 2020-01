Monica Anisie a făcut, marţi, o vizită inopinată, în localităţile Axintele şi Sălcioara din judeţul Ialomiţa. Aici, toaletele sunt amplsate în curtea şcolii, iar elevii sunt nevoiţi să meargă prin frig, neînsoţiţi, dacă au nevoie la baie. Anisie a intrat în sălile de clasă şi i-a întrebat pe dascăli ce fac atunci când cei mici au nevoie la toaletă. Totul s-a desfăşurat în timp ce ministrul Educaţiei era filmată de mai multe echipe de reporteri.

Ulterior, comportamentul ministrului a fost criticat de mai multe ONG-uri din educaţie.

În acest context, ministrul a scris că îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat şi precizează că ar fi vrut să fie mai calmă în acea interacţiune.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei şcoli şi ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea şcoală pentru doamna învăţătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aş fi vrut să fiu mai calmă în acea interacţiune şi este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivaţie să lucreze acolo unde este mai greu, merită şi trebuie să fie respectaţi şi încurajaţi. La fel cum cred că există o nevoie uriaşă de înţelegere şi echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greşeşte. Mulţumesc tuturor pentru înţelegere!”, a scris, sâmbătă dimineaţa, pe pagina sa de Facebook, Monica Anisie.