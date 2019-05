„Am continuat controalele la peşte de import, nu neapărat pentru că avem o problemă cu acesta, dar, din nefericire, acesta a sufocat cumva piaţa românească. Dacă acest produs ar fi conform şi ar îndeplini standardele de calitate necesare, nu ar fi o problemă. Am avut o acţiune amplă pe subiectul peşte de import şi au fost verificaţi foarte mulţi agenţi economici. Numărul celor care sunt în abateri este extrem de mare, depăşeşte 50%. Pentru mine acest lucru este îngrijorător şi din acest motiv, atât pe peşte, cât şi pe sectorul fructe şi legume, vom continua controalele până când operatorii economici vor înţelege că România este o ţară a Uniunii Europene şi trebuie să i se livreze consumatorului un produs de calitate”, a declarat preşedintele ANPC, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, hypermarket-urile „stau foarte bine” în ceea ce priveşte procedurile de calitate, însă punerea în practică a acestora creează probleme pentru marii retaileri, pentru care primează profitul, în detrimentul sănătăţii consumatorilor.

„Am reuşit să verificăm trasabilitatea produsului, de la transportator, la forma frigorifică în care este depozitat şi la livrare, în general, către hypermarket-uri. Am constatat că o mare parte din acest produs vine deja expirat sau într-o stare deplorabilă. Hypermarket-urile stau foarte bine la ceea ce înseamnă proceduri de calitate. Sunt multinaţionale, au documente, au tot ce trebuie, dar mai greu este cu punerea în practică, deşi au om specializat în depozit care, în mod normal, recepţionează marfa care vine din exterior şi ar trebui să nu o mai pună spre vânzare, dar acest lucru continuă. Există o a doua persoană care primeşte marfa în hypermarket, tot conform procedurilor de calitate. Pe rafturi ar trebui să ajungă numai ce este sănătos, bun, conform şi de calitate pentru românul european, că tot sunt poimâine alegeri europarlamentare. [...] Se pare raportul profit versus sănătatea populaţiei înclină foarte clar în zona profitului”, a conchis oficialul ANPC.

Conform unui comunicat al autorităţii, în data de 22 mai 2019, au fost controlaţi 11 operatori economici şi au fost aplicate 10 amenzi contravenţionale, în valoare de 200.000 de lei, şi un avertisment. În urma deficienţelor constatate, a fost oprită definitiv de la comercializare o cantitate de 1,6 tone de peşte şi produse din peşte, în valoare de 40.000 de lei.

Principalele nereguli constatate de către ANPC au fost: peşte refrigerat expus la vânzare fără respectarea regimului termic impus şi fără strat de gheaţă protector; comercializarea de icre sărate vrac şi fructe de mare pentru care, la locul de vânzare, nu se respectau condiţiile de temperatură impuse şi declarate pe etichetele produsului; comercializarea de peşte congelat, ambalat, cu acumulare cantitativă de gheaţă în ambalaj sau arsuri congelate; comercializarea de peşte refrigerat care prezenta modificări organoleptice: miros nespecific, culoare modificată; consistenţă flască; comercializarea de peşte impropriu consumului uman din cauză caracteristicilor calitative neconforme (alterat/ branhii închise la culoase/ mucus abundent/ ochi opaci); comercializarea de creveţi decorticaţi congelaţi rapid, cu modificări organoleptice (arsuri de congelare şi conglomerate de gheaţă în ambalaje); comercializarea de peşte afumat care prezenta data limită de consum depăşită; informaţii incomplete la bazinul de peşte viu (nu se specifică metoda de producţie şi zona în care peştele a fost capturat sau crescut); depozitare în vederea comercializării de peşte refrigerat în cutii de polistiren expandat, în care exista un lichid de culoare maro închis, fără respectarea condiţiilor de păstrare impuse de legislaţia în vigoare.

ANPC: „În Franţa, biscuiţii conţin produs lactat, în România conţin grăsimi vegetale”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, intensificarea măsurilor efectuate în scopul combaterii aplicării de standarde duble de calitate, în diversele state membre ale Uniunii Europene.

În contextul demersului Consiliului Uniunii Europene de a combate anumite practici incorecte din comerţ şi producţie, precum cazurile în care aceleaşi mărci internaţionale introduc acelaşi produs, dar cu discrepanţe în ceea ce priveşte calitatea acestuia, în diferite state UE, reprezentaţii ANPC au anunţat înăsprirea măsurilor, din punct de vedere al sancţiunilor şi o intensificare a analizelor asupra produselor susceptibile a fi încadrate în aşa-numitul dublu standard.

„Avem foarte multe produse în analiză, produse pe care, bineînţeles, le vom analiza în laboratoarele acreditate şi autorizate din România. Ne-am aplecat către produsele marcă proprie aflate la comercializare în supermarket-urile şi hypermarket-urile din ţară şi am descoperit anumite diferenţe (n.r. – între acestea şi cele din alte ţări). Spre exemplu, un croissant, marcă proprie a unui operator economic din România, are o consistenţă de umplutură de piure de caise. Umplutura celui fabricat pentru piaţa românească, are o concentraţie de aproximativ 23%. În ceea ce priveşte acelaşi produs, tot sub marcă proprie a aceluiaşi operator economic, se comercializează în Franţa cu umplutura de 25%. Umplutura are o consistenţă de 2% caisă în România şi de 35% caisă în Franţa. Totodată, textura, culoarea şi forma este total diferit pentru produsul aflat în magazinele din România, faţă de cel comercializat în Franţa. Mai avem nişte biscuiţi foarte cunoscuţi şi apreciaţi de către copii, tot marcă proprie românească, sub aceeaşi titulatură comercializaţi şi în România şi în Franţa. În Franţa, biscuiţii conţin produs lactat, în România conţin grăsimi vegetale”, a exemplificat Paul Anghel, director general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Marius Pîrvu, preşedintele ANPC, a anunţat punerea în dezbatere publică a unei ordonanţe de urgenţă care să vizeze înăsprirea sancţiunilor impuse de anumite legi, privind protecţia consumatorilor.

„Odată cu implementarea legislaţiei privind dublul standard, separat, am pus în dezbatere publică ordonanţa de urgenţă vizavi de înăsprirea sancţiunilor pe anumite legi privind protecţia consumatorilor. A existat acea dezbatere publică şi am primit propuneri de la asociaţii, agenţi economici, case de avocatură. Din nefericire, marea majoritate au fost împotriva existenţei acestei ordonanţe, dar eu, constatând ceea ce se întâmplă în piaţă, în fiecare zi, în controalele pe care le facem, se pare că uneori măsurile mai puternice din punct de vedere sancţionabil sunt mai importante. Din acest motiv, săptămâna viitoare voi da în procesul de avizare această ordonanţă de urgenţă, va fi pusă din nou în transparenţă pe site-ul Ministerului Economiei şi suntem siguri că împreună cu legislaţia privind dublul standard să reuşim să stopăm aceste practici care, din punctul meu de vedere, sunt inacceptabile”, a declarat Marius Pîrvu, preşedintele ANPC.