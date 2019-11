CNAIR a anunţat că, începând de vineri, vor fi puse în funcţiune pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din România 13 noi puncte fixe de control valabilitate a rovinietei, scrie capital.ro.



13 noi puncte fixe de control valabilitate rovinietă, prin intermediul cărora vor fi înregistrate vehiculele care circulă fără achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare (rovinieta), în vederea sancţionării cu amendă contravenţională, conform prevederilor OG 15/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vor fi puse în funcţiune pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din România începând din data de 15 noiembrie.



Punctele de control ce urmează a fi puse în funcţiune sunt amplasate în zona punctelor de trecere a frontierei Vărsând, Salonta, Borş, Urziceni, Peţea, Halmeu, Galaţi, Oancea, Albiţa, Sculeni, Stânca, Rădăuţi Prut şi Şiret.



Cât costă rovinieta?



Toţi şoferii, care circulă în reţeaua de drumuri naţionale, sunt obligaţi de lege (O.G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier şi Ordinul nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România) să achite o taxă de drum numită rovinieta. Preţul acesteia este stabilit în funcţie de tipul autovehiculului (A, B, C, D, E, F, G, H) şi de perioada de valabilitate (1, 7, 30, 90 de zile sau 12 luni). Pentru a afla exact cât costă rovinieta online, vă rugăm să parcurgeţi informaţii de la jos:



a) Categoria A - autoturisme



1 zi - nu poate fi achiziţionata pentru categoria A;



7 zile – 3 euro;



30 de zile – 7 euro;



90 de zile – 13 euro;



12 luni – 28 euro.



b) Categoria B – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 0 şi 3,5 tone.



1 zi - nu poate fi achiziţionata pentru categoria B;



7 zile – 6 euro;



30 de zile – 16 euro;



90 de zile – 36 euro;



12 luni – 96 euro.



c) Categoria C – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 3,5 şi 7,5 tone



1 zi – 4 euro;



7 zile – 16 euro;



30 de zile – 32 euro;



90 de zile – 92 euro;



12 luni – 320 euro.



d) Categoria D – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 7,5 şi 12 tone



1 zi – 7 euro;



7 zile – 28 euro;



30 de zile – 56 euro;



90 de zile – 160 euro;



12 luni – 560 euro.



e) Categoria E – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) mai mare sau egală cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv).



1 zi – 9 euro;



7 zile – 36 euro;



30 de zile – 72 euro;



90 de zile – 206 euro;



12 luni – 720 euro.



f) Categoria F – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) mai mare sau egală cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv).



1 zi – 11 euro;



7 zile – 55 euro;



30 de zile – 121 euro;



90 de zile – 345 euro;



12 luni – 1.210 euro.



g) Categoria G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusive şoferul) şi maxim 23 de locuri pe scaune.



1 zi – 4 euro;



7 zile – 20 euro;



30 de zile – 52 euro;



90 de zile – 120 euro;



12 luni – 320 euro.



H) Categoria H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusive şoferul).



1 zi – 7 euro;



7 zile – 35 euro;



30 de zile – 91 euro;



90 de zile – 210 euro;



12 luni – 560 euro.



Atenţie! Conducătorii auto, care nu deţin o rovinietă valabilă, pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 4.500 de lei.