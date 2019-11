Piaţa SPOT a gazelor naturale din România operată de BRM a înregistrat, în data de 07.11.2019, cel mai redus preţ al ultimelor 6 luni, respectiv 59 lei/MWh.



Astfel, preţul pe piaţa spot al gazelor naturale a scăzut sub preţul reglementat de 68 de lei, cunoscând o evoluţie net descrescătoare în ultima perioadă. Pe platforma SPOT (produse termen scurt), preţul mediu ponderat al lunii noiembrie a fost de 65,38 lei/MWh, preţ substanţial mai mic decât cel obţinut in octombrie, respectiv 91,46 lei/MWh.



Preţurile pe platforma SPOT în luna noiembrie au variat între 59 de lei/MWh şi 96,1 lei/MWh. Pe platforma GasForward (produse termen mediu si lung), preţurile au variat între 87 si 123 lei/MWh.



Preţurile apropiate de pragul de 90 de lei (preţuri mult mai mici decât cele obţinute in perioada anterioară) au rezultat din activele livrate în luna noiembrie (activele de tip WEEK).



Aşadar, putem observa o scădere considerabilă a preţului pe piaţa de interes public a tranzacţionării de gaze naturale, care se poate datora atât temperaturilor ridicate, dar si stabilizarii preturilor ca urmare a previzionarii anularii efectelor nefavorabile ale OUG 114/2018, anunţă BRM, într-un comunicat de presă.