„Oameni minunaţi ai acestei ţări. Nu am nici un moment de linişte în aceste zile. Mă tot gândesc şi nu îmi ies din minte cuvintele Alexandrei din conversaţiile la 112. CURAJUL, CALMUL, BUNUL SIMT ale Alexandrei sunt unice. Vorbele ei, vocea, atitudinea faţă de autorităţi merită pe deplin să fie un SIMBOL pt întreagă Românie, pt toată generaţia de adolescenţi (mulţi scăpaţi din mâna). De aceea că rog să va daţi cu părerea şi dacă veţi fi de acord să iniţiem 3 campanii naţionale pt că sacrificiul ei din acele clipe (deşi eu încă sper da fie în viaţă) să devină un MODEL pt adolescenţii României pt a preveni astfel de atrocităţi pe viitor:



1. O campanie naţională care să-i poarte numele acestei EROINE a poporului român: #AlexandraMacesanuALO112VREAUSATRAIESC! prin care toate şcolile împreună cu primăriile sau ministerul educaţiei să prezinte adolescenţilor cum trebuie să procedeze în situaţii de criză şi ce trebuie să facă dacă în şcoală lor, în comunitatea din care fac parte sau în anturajul lor există persoane suspecte!



2. Decorarea acestei EROINE dacă analizele internaţionale confirmă probele ADN dar mai ales dacă este în viaţă cu ORDINUL PENTRU MERIT ÎN GRAD DE CAVALER pentru CURAJUL ei uriaş şi lecţia dată întregii ţări. Astfel va putea fi exemplul pe care întreagă societate îl aşteaptă.



3. Campanie pentru interzicerea vânzării de cartele prepay fără buletin!. Va afecta interesele companiilor de telefonie dar va stopa multe dintre aceste atrocităţi.



Dacă sunteţi de acord cu aceste propuneri va rog să daţi like la această postare. Fiecare like va fi egal cu o semnătură. Cu cât suntem mai mulţi cu atât autorităţile vor ţine cont de aceste solicitări!”, a scris Cumpănaşu pe Facebook.