„Vinerea trecuta, luand masa la un restaurant la mall Baneasa, s-a apropriat o fata imbracata frumos si elegant de masa la care stateam si m-a abordat direct cu intrabarea “FUMATI?”... nu cred ca varsta ei depasea 20-21 ani iar in mana ei erau un aparat de incalzit tutun si 2-3 pachetele de tigari ce pot fi utilizate cu acest aparat. Nu am intrat in discutie cu ea si am rugat-o sa paraseasca masa. Nu stiu daca ziceam ca nu fumez care ar fi fost tactica ei iar daca ziceam ca fumez cu siguranta avea sa promoveze noile produse!”, a scris Arafat.



„Cu certitudine cine a angajat-o sa promoveze aceste produse s-a gandit si la faptul ca are o varsta apropriata de tinta principala a campaniei de promovare si anume adolescentii!”, a exclamat fondatorul SMURD şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.



Promovarea agresiva, sub diferite forme ascunse, a produselor din tutun continua mai mult decat oricand, a explicat acesta.



Arafat a vorbit şi despre un nou proiect legislativ, iniţiat recent la parlament, care prevede corectarea şi completarea legislaţiei care reglementează produsele din tutun şi promovarea acestora.



„O noua masura introdusa este cea de interzicerea fumatului in masinile unde sunt minori sau femei gravide, masura exsistenta deja in mai multe tari, precum Belgia de exemplu, si care are menirea sa protejeze minorii si adolescenţii de fumatul pasiv al parintilor sau adultilor inconstienti”, a mai scris Arafat în postarea de pe Facebook.



Acesta a mai vorbit despre un moment din 2013, când a declarat, la o întâlnire informală a miniştrilor sănătăţii: “Exista o similititudine si o diferenta intre producatorii de tutun si producatorii de droguri... similitudinea este ca amandoi promoveaza si vand moartea... iar diferenta este ca pe unii ii combatem si ii inchidem in puscarii si pe altii ii aparam in paralamente si le sustinem interesele, iar aceasta ipocrizie trebuie sa inceteze!”.

Foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre