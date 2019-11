„Astă seară am filmat acasă la familia Dăncilă. Este primul interviu în care apare domnul Dăncilă, un interviu în care am aflat ce a fost în sufletul lui când soţia i-a fost jignită. Sunt împreună de 36 de ani, ştiu să înfrunte greutăţile, ştiu să se sprijine şi să se încurajeze reciproc”, a scris jurnalista Florentina Fântânaru, pe Facebook, unde a postat fotografii din timpul interviului inedit.



„Este un moment în care domnul Dăncilă o ia de mâna... stând acolo pe canapea, împreuna, îşi pune mâna pe mâna ei şi o ţine de mână”, povesteşte Florentina Fântânaru.



Soţul lui Dăncilă conduce o companie petrolieră şi are un salariu mult mai mare decât şefa PSD.



Potrivit declaraţiei de avere pe care Premierul României Viorica Dăncilă a depus-o în ziua în care şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale reiese că şefa PSD a câştigat anul trecut 142.519 lei de la Guvern şi 32.628 euro de la Parlamentul European. Dacă facem un calcul simplu rezultă că Viorica Dăncilă câştigă în medie 24.780 lei pe lună, circa 5.270 euro, scrie romaniatv.net.



Cristinel Dăncilă câştigă lunar aproape 6.000 de euro.

Foto: Facebook / Florentina Fântânaru