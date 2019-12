Porţiunea de drum a fost asfaltată în timp ce ningea abundent, după ce constructorul şi autorităţile au decis să continue asfaltarea începută când vremea era favorabilă.

Imaginile cu utilajele care asfaltează au fost surprinse de o localnică şi postate pe Facebook.

„02.12.2019, ora 19.50, ninsoare, sat Ardan, comuna Şieu, se asfaltează. Sper că firma executantă să îşi asume în totalitate eventualele probleme care ar putea apărea referitor la durata de viaţă a asfaltului! Locuitorii din Ardan îl aşteaptă de zeci de ani, ar fi păcat ca acum, când îşi văd visul împlinit, cineva să îşi bată joc de ei” a scris pe Facebook o localnică.

Primarul comunei Şieu, Ioan Sebastian Cifor, spune că firma care asfaltează şi-a asumat răspunderea pentru turnarea asfaltului în condiţii nefavorabile iar decizia de a continua a fost luată împreună cu proiectantul şi cu şeful de şantier.

„Noi am început asfaltarea porţiunii de drum undeva pe la ora 10:00, iar după-amiază a început să ningă abundent. L-am informat pe constructor că ninge foarte tare şi i-am cerut să oprească asfaltările însă acesta mi-a spus că două dintre maşini sunt deja încărcate cu asfalt şi sunt în apropierea localităţii. După o discuţie cu şeful de şantier şi cu proiectantul, constructorul m-a anunţat că el îşi asumă lucrările şi a cerut să fie lăsat să continue asfaltarea. Este vorba de aproximativ 100 de metri de drum. Am stabilit că în primăvară se vor lua mai multe probe, vom face o serie de expertize de laborator pentru a se stabili dacă calitatea corespunde. Dacă asfaltul turnat în condiţiile acestea nu este bun, va fi scos pe cheltuiala constructorului şi strada va fi reasfaltată. Drumul are o garanţie de 10 ani şi acesta era primul strat de asfalt peste care mai urmează să fi turnate încă alte două straturi”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, primarul comunei Şieu, Ioan Sebastian Cifor.

Drumul comunal pe care s-a asfaltat în timp ce ningea are o lungime de 800 m şi face parte dintr-un program de asfaltare accesat de Primăria Şieu, în valoare de 4,8 milioane de lei, banii fiind alocaţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru asfaltarea a 20 de străzi din comună.

Foto: Roxana Paşc / Facebook