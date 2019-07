Pintea, despre asistenta care s-a răstit la o bolnavă: Direcţia de Sănătate Publică să ia măsuri



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, în contexul în care o asistentă medicală s-a răstit la o fată bolnavă internată la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin, că din păcate, „acesta nu a fost un test”. Ea a făcut prin această referire, trimitere la măsura „pacientului misterios”.

Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor: Modul în care a reacţionat asistenta este unul inacceptabil



Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu, a catalogat, vineri, pentru MEDIAFAX, drept neprofesionist şi inacceptabil modul în care o asistentă medicală s-a răstit la o fată bolnavă internată la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin.



„ Aici ea putea să meargă la medicul de garda să-l anunţe că pacienta a depăşit pragul durerii cu calmantele pe care i le administra şi atunci putea suspecta o afecţiune mai gravă sau o complicaţie apărută între timp”, spune Vasile Barbu.



El susţine că asistenta medical în cauză trebuia să comunice în această speţă cu medicul de gardă. „Din păcate, asistentele medicale, de cele mai multe ori, mai ales în oraşele de provincie unde un medic de garda face pe tot spitalul garda şi de multe ori este din afara spitalului, nu este din spital, comunicarea dintre medicul de gardă şi asistentele medicale de pe secţie este una foarte proastă, uneori aproape deloc”, a precizat preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, pentru MEDIAFAX.



Unul dintre motivele invocate de Vasile Barbu în sensul apariţiei unor astfel de cazuri este existenţa unei comunicări defectuase între asistentele medicale şi medicul de gardă, care ar trebui să lucreze împreună. „Medicii de garda se răstesc la asistentele medicale, că de ce îi deranjează. Sau dacă asistentele medicale insist pe un caz, bineînţeles că le descurajează ca pe viitor să mai anunţe când un pacient are o problemă şi de multe ori au fost probleme grave, s-au soldat cu decese pentru că nu s-a intervenit la timp”, spune Vasile Barbu.



El a precizat faptul că asistenta medicală surprinsă în timp ce se răstea la o fetiţă internată şi mama acesteia lucrează într-un astfel de mediu, în care practica comunicării nu este una uzuală.„Asistenta medicală şi aici se vedea, că lucra într-un mediu în care se obişnuia ca medicul de gardă să nu comunice cu asistenta medicală”, menţionează Barbu.



Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu, a concluzionat spunând că o serie de cauze cumulate în timp au dus la creşterea incidenţei acestor cazuri de comportamente necorespunzătoare.



„Cauza reală, pe de o parte este indisciplina personalului medical şi lipsa de educaţie profesională în relaţia cu pacientul direct, pe de altă parte cutuma care s-a creat printr-o gardă şi o comunicare defectuasă în timpul gărzii şi modul de relaţionare între medicul de garda şi asistentele de pe secţie, Acestea sunt timorate de multe ori”, a conchis Barbu.

Ştirea iniţială. Incidentul a avut loc în urmă cu două nopţi. Fata de 16 ani, internată pentru un consult de ortopedie pediatrică avea dureri, iar mama ei a solicitat în repetate rânduri ajutor de la asistentă. Iniţial cadrul medical a anunţat-o pe aparţinătoare că o dă afară din spital, iar apoi a strigat la pacientă „alte calmante nu mai am ce să îţi fac, copilule, înţelegi? Vrei să te omor eu?".



Ancheta de la spital a pornit după ce imaginile cu asistenta care ţipa la pacientă au fost publicate în presă.



Pe imagini se poate observa cum mama pacientei merge la asistentă şi o roagă să vină pentru că îi este rău fetei. „Nu am ce să îi fac şi o să chem gardienii să vă scoată afară dacă nu vă potoliţi", este reacţia cadrului medical.



Asistenta continuă discuţia şi îi cere femeii să părăsească spitalul, pe motiv că ar fi agitat toţi pacienţii internaţi în acea secţie. Când ajunge la patul fetei, asistenta începe să strige la pacientă: „Dacă nu te potoleşti, o să chem medicul, o să te ducă în terapie, am reclamaţii, alte calmante nu mai am ce să îţi fac, copilule, înţelegi? Vrei să te omor eu?".



Reprezentanţii unităţii medicale susţin că adevărul este la mijloc şi că în momentul în care a întrebat-o dacă vrea să o omoare, asistenta s-ar fi referit la faptul că deja îi dăduse prea multe calmante şi exista riscul unei supradoxe.



„A început o anchetă internă, urmează să vedem ce s-a întâmplat de fapt deoarece, ca în toate aceste filmări, adevărul este la mijloc. Pacienta respectivă primise o mulţime de tranchilizante şi aparţinătoarea insista să i se mai facă pentru că o doare. Era 2 noaptea, vă daţi seama, era muncă pe acolo, fiind secţie de chirurgie şi probabil asistenta a fost puţin mai nervoasă. Şi când i-a zis că vrea să o omoare, de fapt nu a fost ideea că să o omoare pe ea, că să îi facă tranchilizante fără recomandarea doctorului, pentru că aparţinătoarea a solictat acest lucru vreo două ore”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorului de cuvânt al spitalului, Cristian Jianu.



Potrivit acestuia, a fost începută o anchetă şi răspunsul va veni în câteva zile. Tot atunci vor fi stabilite şi măsurile care se vor lua.



„Incidentul a avut loc acum două zile, pacienta are 16 ani şi urma ca a doua zi să o vadă ortopedul de copii care nu era de gardă, bănuindu-se o afecţiune pe articulaţia respectivă, coxofemurală dreaptă", a declarat Cristian Jianu.



Pacienta este în continuare în spitalul din Drobeta Turnu Severin şi starea ei nu s-a agravat, susţin sursele citate.