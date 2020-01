Ramona Mischiu, mama copilului din Râmnicu Vâlcea, care s-a rănit după ce a căzut pe scări, acuză că asistenta l-a trimis pe băiat acasă, să îşi pună gheaţă, fără să fie văzut de medici, iar când a cerut un scaun pe care să îşi aşeze copilul, cadrul medical i-a spus că îşi caute singură loc sau să rămână în picioare.

„I se umflaseră picioarele şi nu mai putea să meargă. Nu era o simplă julitură, aşa că am mers la Urgenţă. Am ajuns acolo şi i-am rugat să mă ajute cu un scaun cu rotile, ceva, să-l iau din maşina. Copilul este mai solid şi mai măricel. Mi s-a spus că n-au niciun scaun cu rotile, dacă vreau, să mă apuc să caut eu vreunul liber, că n-au nici personal să-mi dea. L-am dus cu chiu cu vai... L-au repartizat la traume. Acolo, la fel, «căutaţi-vă un loc sau staţi în picioare» că nu aveau nici scaune, nici nimic... Erau trei paturi ocupate, şi două mame cu copii în braţe”, a declarat, pentru Mediafax, Ramona Mischiu.

Aceasta povesteşte că, la un moment dat, femeie care avea un traumatism la nivelul capului, i-a făcut copilului loc în patul în care stătea.

„A ieşit doamna asistentă, a completat fişa şi ne-a trimis la radiografie. Atunci am întrebat cum îl duc? A zis «păi nu ştim, că n-avem scaune, mergeţi şi căutaţi». I-am spus că n-am cum să mă apuc eu să caut echipamente medicale prin spital. M-a ajutat un şofer de pe ambulanţă, cred. M-am întors de la radiografie, s-a uitat doamna asistentă pe rezultatul de la radiografie, a zis că este doar o contuzie, îi puneţi gheaţă, nurofen, dacă apar ceva schimbări veniţi mâine sau luni la ora 11, la doamna Colţea, că dânsa e pediatru ortoped. În rest, nu avem ce să-i facem. Nimeni nu a pus mâna pe el, în afară de doamna asistentă care l-a curăţat cu betadină, i-a pus un pansament şi i-a făcut un vaccin antitetanus, nimeni nu a pus mâna pe el. Presupun că putea să-l vadă şi un ortoped de adulţi, dacă nu aveau de copii”, mai spune mama copilului.

Aceasta acuză că, deşi copilul nu a fost văzut de un medic, fişa din spital este semnată de doctorul de gardă.

Întrebat de corespondentul Mediafax, despre acest caz, medicul de gardă Maria Niţu susţine că mama a venit „croită pe ceartă”.

„Mama a venit croită pe ceartă. A facut scandal şi în Triaj, şi la Radiologie, am înţeles. Eu am fost acolo, am văzut copilul. Chiar şi doctorul Pătrulescu de la Ortopedie adulţi s-a uitat pe radiografie, l-am rugat să vină cu o opinie, deşi se vedea clar că este doar o contuzie. Domnul doctor venise pentru un alt pacient şi l-am rugat să se uite pe radiografie. N-au fost brancardieri, iar asistenta a întrebat-o dacă se duce cu copilul la raze, ca să nu mai aştepte. Şi dumneaei s-a dus. A plecat cu recomandare să se întoarcă în policlinică. Avem un singur medic pediatru ortoped, nu este de gardă în permanenţă”, a declarat, pentru Mediafax, dr. Maria Niţu.

La rândul său, directorul Spitalului Judeţean Vâlcea, Dan Ponoran, spune că băiatul rănit a fost tratat „corespunzător”, însă ca să nu mai fie probleme analizează „dotarea doctorilor din UPU cu camere audio-video”.

