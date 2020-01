„Este o prostie (n.r. depunerea de către Gabriela Firea la Parlament a unui amendament la Codul Rutier care să permită ca liniile de tramvai să devină bandă unică şi pentru autobuze). Din punct de vedere tehnic este o discuţie mai lungă, dar sunt foarte multe linii de tramvai care nu au gabarit pentru aşa ceva, adică două autobuze nu pot să circule unul pe lângă altul. Acesta e un lucru. Apoi, inclusiv legislativ trebuie să se schimbe diverse, dar aceasta este o chestiune care se poate face relativ uşor. Prima nu se poate face relativ uşor. Un alt lucru, sunt multe linii de tramvai, linia 41 de exemplu, care nu are traversele betonate, adică nu poate să circule autobuzul pe acolo pur şi simplu. În esenţă este o prostie (n.r. această iniţiativă), iar din punct de vedere tehnic este foarte complicat şi imposibil de făcut în anumite zone. E şi periculos”, a spus oficialul Asociaţiei Pro Infrastructura.

Totodată, Florin Ivan, liderul sindicatulului Publitrans APT din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB), a precizat că acest amendament ar putea fi periculos atât pentru pietonii care nu ar putea fi protejaţi în acest caz, cât şi pentru trafic în general.

„Aşa ceva mai există la Istanbul, unde pe mijlocul drumului există o bandă dedicată transportului în comun, dar fără linie de tramvai, doar pentru autobuze. Aici (n.r. În România), cred că va fi destul de greu de implementat, din cauza faptului că trebuie lărgit drumul automat, trebuie protejat cu garduri, să fie suficient de mare pentru a trece autobuzele. Dacă ar merge doar autobuzele şi tramvaiele pe acolo, probabil că ar fi benefic un astfel de transport, dar nu ştiu cum se poate implementa şi ar trebui ca cineva de la Direcţia de Tranporturi să gândească acest lucru astfel încât să nu ne creeze mai multe probleme.

Să ne trezim că ce facem cu autobuzul care trebuie la un moment să iasă de pe acele şine? Pentru că el (n.r. autobuzul) nu poate să meargă peste tot, în anumite zone sunt aceşle spaţii verzi pe şinele de tramvai. Probabil că numai pe anumite zone se va implementa, dar şi acolo va fi destul de greu. Este şi greu să protejezi pietonii. Cineva ar trebui să facă un studiu, să vadă dacă şi cât de bine se poate implemeneta, pentru că din câte ştiu erau acele linii-navete care se duceau către un tramvai care nu puteau să meargă şi băgau autobuzele, iar autobuzele nu puteau sa meargă pe liniile de tramvai, mergeau în paralel, pe carosabil pentru că în primul rând, autobuzele nu puteau să meargă unul lângă altul, se loveau în oglindă.

Studiul trebuie să fie făcut în câteva luni de zile, că nu poţi să te hotărăşti aşa peste noapte că îl faci, iar pe urmă, cred că va dura cel puţin un an de zile. Acesta este punctul meu de vedere, un punct realist. Sub un an de zile nu cred că poate să fie implementat, decât dacă este făcut pe genunchi”, a precizat, pentru Mediafax, Ivan.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminică seara, că a depus la Parlament un amendament la Codul Rutier, conform căruia linia de tramvai să devină bandă unică şi pentru autobuze, pentru fluidizarea traficului.

„Ne dorim ca la 1 februarie, când reîncepe sesiunea parlamentară, să fie adoptat în Parlament un nou regulament în Codul Rutier, un amendament pe care l-am depus, astfel încât linia de tramvai să devină bandă unică şi pentru autobuze. Considerăm că, în momentul în care şi autobuzele vor putea să treacă pe linia de tramvai, acolo unde trama stradală permite, automat va exista o fluenţă mai mare în trafic şi va crea posibilitatea ca şi în Bucureşti să se poată circula civilizat”, a spus Gabriela Firea.