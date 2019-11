ORA 17:35 Publicaţia The Sun a transmis LIVE pe YouTube imagini de la locul atacului, London Bridge

ORA 17:25 Ancheta în cazul atacului din Londra, preluată de divizia antiterorism

Departamentul Antiterorism al Scotland Yard a preluat investigaţia în cazul atacului produs vineri în centrul Londrei, informează cotidianul The Guardian.

Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului.

În investigaţie sunt implicaţi agenţi ai Departamentului Antiterorism al Poliţiei metropolitane londoneze (Scotland Yard).

„În acest moment, circumstanţele referitioare la acest incident sunt neclare. Totuşi, ca măsură de precauţie, în prezent răspundem la acest incident considerându-l asociat terorismului”, a transmis Scotland Yard.

Ştire iniţială

Incidentul a avut loc pe Podul Londrei din centrul capitalei britanice, au declarat surse citate de postul Sky News.

Cel puţin cinci persoane au fost rănite în atacul produs vineri în centrul Londrei, au declarat surse din cadrul Poliţiei citate de postul Sky News.

Serviciile de urgenţă au anunţat că este vorba de „un incident major”.

Perimetrul situat în jurul Podului Londrei a fost izolat de agenţii forţelor de ordine.

Momentele şocante în care suspectul este împuşcat mortal de către autorităţi a fost surprins de o româncă. Pe filmare se poate auzi cum femeia spune: „Ăştia au mitraliere”.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21