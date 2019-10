„O formulă în funcţie de care eu, x, mă angajez că voi plăti cât spui tu, y, că face despăgubirea nu este în principiu un mecanism care înseamnă logică economică, ci un mecanism care te aştepţi să genereze inflaţie, respectiv costuri excesive. Asta se pare că se întâmplă în momentul de faţă în industrie. Aici cred că este cel mai important lucru pe care l-am putea rezolva (pe viitor). Putem discuta care este formula pentru un preţ de referinţă, dar ăsta este lucrul cel mai important pe care îl putem rezolva”, a spus Chiriţoiu.

El a notat că există o oportunitate pentru a modifica legislaţia asigurărilor RCA.

„Sunt câteva lucruri care necesită modificări la lege şi avem o oportunitate. Comisia Europeană ne obligă să facem anumite schimbări la legislaţie, ne dă posibilitatea ca dacă tot deschidem cutia pandorei şi facem modificări la lege de ce să ne rezumăm doar la ce ne obligă Comisia şi să nu încercăm să rezolvăm şi alte probleme pe care le avem, unele din ele care cred eu mai importante decât ceea ce cere Comisia”, a precizat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Bogdan Chiriţoiu a spus că anumite modificări ar putea să ţintească limitarea costurilor administrative sau costurile de vânzări, care în mod normal sunt incluse în preţul poliţelor.

„Trebuie să privim în ansamblu. Nu putem crea un sistem din care să câştige doar asiguratorii şi restul să aibă costuri excesive. Nu este un sistem care să fie sustenabil”, a precizat oficialul.

De asemenea, Chiriţoiu a spus că din întâmplările anului 2016 trebuie trase două lecţii.

„Lucrurile s-au îmbunătăţit în 2016 dar cumva doar când am ajuns într-o criză, când aveam oamenii în stradă. Există şi acum nişte ameninţări (cu proteste), deci ăsta nu este un mod inteligent de a rezolva problemele. Trebuie să venim cu soluţii înainte ca ele să explodeze. Dacă suntem toţi mai inteligenţi ca în perioada aceea, ar trebui să găsim soluţii, să le pregătim, să le discutăm şi să ajungem la o cât mai largă acceptare a lor şi să folosim desigur o proximă ocazie să le transpunem în legislaţie.

A doua lecţie trasă de Chiriţoiu este faptul că utilizarea de către asiguratori a anumitor deficienţe de reglementare poate „lăsa urme” asupra asiguratorilor.

„Anumite acţiuni pot să aibă consecinţe legale şi mă gândesc aici la investigaţia Consiliului (Concurenţei). Noi avem o lentoare, ne uităm la fapte care s-au petrecut cu cinci până la zece ani în urmă. Deci trebuie să vă gândiţi la ce faceţi azi pentru că pot să lase sechele care vă pot urmări cinci-zece ani de zile. Este important când faceţi ceva să gândiţi consecinţele şi riscurile pe care vi le asumaţi. Sfatul meu este să veniţi mai bine să discutaţi cu noi să prevenim situaţii care ajung, la ani după ce aţi făcut ceva poate aţi considerat de bună-credinţă, să constatăm că sunt anumite probleme legale pe care nu le mai putem rezolva”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

La începutul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurenţei a sancţionat nouă companii de asigurare şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) cu amenzi totale de 246,74 milioane de lei (53 de milioane de euro), sub acuzaţia că şi-au coordonat comportamentele pe piaţă, între octombrie 2012 şi noiembrie 2016, în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA).

Amenzile au fost aplicate astfel: Allianz - Ţiriac Asigurări SA - 43,44 de milioane de lei; Omniasig Vienna Insurance Group SA - 40,53 de milioane de lei; Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA - 36,97 de milioane de lei; Groupama Asigurări SA - 35,37 de milioane de lei; Carpatica Asig SA - 26,85 de milioane de lei; Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurări SA - 22 de milioane de lei; Generali România Asigurare Reasigurare SA - 21,44 de milioane de lei; Uniqa Asigurări SA - 13,57 milioane de lei; Euroins România Asigurare-Reasigurare SA - 6,34 milioane de lei; UNSAR - 160.436 de lei.

Consiliul Concurenţei ia în calcul un comparator de preţuri la RCA

Consiliul Concurenţei ia în calcul punerea la punct a unui comparator de preţuri pentru asigurările RCA, asemeni comparatoarelor din piaţa carburanţilor şi cea a alimentelor lansate în acest an, a precizat astăzi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele instituţiei.

Comparatoarele respective au scopul de a oferi transparenţă clienţilor şi să reducă marja excesivă a comercianţilor către o convergenţă naturală. O referinţă pentru comisioanele percepute de brokeri ar putea fi de asemenea o soluţie pentru reducerea costurilor cu RCA, a mai spus Chiriţoiu, care a adăugat că transparenţa ajută clienţii şi că trebuie găsit un mecanism pentru că „într-adevăr comisioanele administrative par mari”.

Întrebat dacă un comparator ar viza doar RCA sau şi alte tipuri de asigurări, preşedintele Consiliului Concurenţei a precizat: „Noi avem posibilitatea legală să facem comparatoare de preţuri în multe domenii, discutând cu autoritatea de reglementare din domeniul respectiv, în acest caz Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Trebuie să vedem unde este nevoie să facem comparatoare de preţuri, acolo unde piaţa nu a generat singură. Precum la alimente, unde este o complexitate atât de mare încât nu aveam un instrument de piaţă, pe care l-am făcut noi”.

El a notat că autoritatea intervine acolo unde o piaţă nu funcţionează la parametri optimi şi a adăugat că un astfel de comparator ar lua ceva timp până ar fi pus la punct.

„Lecţia de la (comparatorul de) alimente este că ne-a luat mult timp să discutăm cu toate companiile, ca sistemele lor informatice să poată funcţiona cu aplicaţia dezvoltată de noi. Nu se face de pe azi pe mâine”, a spus Bogdan Chiriţoiu”.

Chiriţoiu a mai precizat că ar prefera ca acest comparator să nu fie administrat de Consiliul Concurenţei.

„Putem să folosim baza noastră legală, dacă cooperarea nu e voluntară, să putem să obligăm companiile să ne dea informaţii. Aici putem ajuta noi, dar aş prefera să nu ne luăm noi o sarcină în plus ci doar să-i ajutăm pe alţii”, a spus el.

În ceea ce priveşte concentrarea din piaţa asigurărilor, unde 70% din piaţă este reprezentată de primii doi jucători, respectiv City Insurance şi Euroins, Chiriţoiu a declarat că numărul de companii care activează în piaţă nu este prea mic, dar că situaţia trebuie monitorizată.

„Evident piaţa a avut probleme până la intervenţia reglementatorului în 2015-2016, acum lucrurile arată evident mai bine dar trebuie monitorizată situaţia. Autoitatea de reglementare a ieşit public în ultima vreme şi a spus că lucrurile sunt sub control şi nu am niciun motiv să pun sub îndoială ceea ce spun dânşii (de la ASF)”, a precizat preşedintele Consiliului Concurenţei.

El a adăugat totuşi că legea asigurărilor auto ar trebui modificată în aşa fel încât service-urile să nu poată impune preţul reparaţiilor asupra asiguratorilor, în condiţiile în care legea RCA prevede că asiguratorul nu poate selecta service-ul unde se realizează reparaţiile.