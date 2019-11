Însă Alex susţine că a mers în India ca turist şi că nu are nicio legătură cu gruparea respectivă: „Nu cer decât să fiu ajutat să am un proces corect. Nu-mi dau nici măcar translator”.

În 2016 mai mulţi români erau acuzaţi că ar fi montat dispozitive de copiere a datelor cardurilor de credit pe bancomatele din oraşul Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala din sudul Indiei. Ulterior, în luna august a aceluiaşi an, românul Gabriel Marian Ilie, în vârstă de 27 de ani, din Craiova, a fost arestat în Mumbai.

Acesta era bănuit de către procurorii indieni că acţiona împreună cu alţi trei bărbaţi din Craiova şi unul din Reşiţa. Astfel, Interpol a anunţat că Victor Cristian Constantin, de 26 de ani, Bogdan Florian Floreci, de 24 de ani, Mircea Onea Popescu, de 30 de ani, toţi din Craiova, dar şi Florin Ioan, de 27 de ani, din Reşiţa, sunt urmăriţi în plan internaţional.

În perioada în care structura infracţională ar fi comis fapta, Alexandru Marinoiu se afla în vizită în regiunea respectivă, dar într-un alt stat. Însă autorităţile l-au ridicat de pe stradă crezând că şi el face parte din structura infracţională, dar a fost eliberat rapid întrucât în urma verificărilor s-a constatat faptul că bărbatul nu fusese implicat.

La câteva luni după, în februarie 2017, Alex şi prietena lui cu care urma să se căsătorească voiau să meargă într-o excursie, însă la graniţa terestră cu Nicaragua, bărbatul a fost arestat „în baza unui mandat internaţional de care nu avea habar. Aşa a început calvarul”, povesteşte Irina Mateescu, mama lui Alex.

Românul a fost închis timp de un an de zile în Nicaragua, timp în care mama lui a încercat să îl contacteze şi să îl ajute - „nu ştiam nimic de el, îl căutam disperată, toate uşile îmi erau închise şi nu înţelegeam ce se întâmplă”, a povestit aceasta pentru adevărul.ro.

Ulterior Alex a fost transferat în India iar de 2 ani se află în arestul poliţiei din Thiruvananthapuram.

„Am angajat până acum 4 avocaţi indieni, nu am putut să duc acolo avocaţi români, nu mi s-a permis. Toţi avocaţii indieni mi-au spus că nu sunt deloc probe împotriva copilului meu, dar aşa este la ei în ţară, mi-au promis că mă vor ajuta, dar până acum doar le-am plătit onorariile. În rest, nimic. Procesele se desfăşoară în limba lor, Alex nu înţelege absolut nimic, nu vor să-i accepte nici măcar translator. Este groaznic. Fiul meu s-a îmbolnăvit, nu are acces la un tratament adecvat, nu are voie să facă vreo plângere pentru că poliţiştii indieni îl torturează. De 3 ani trăieşte un adevărat calvar”, a povestit Irina Mateescu despre situaţia complicată în care se află fiul ei.

De asemenea, aceasta a menţionat că a cerut ajutorul Guvernului României, Ambasadei, însă demersurile ei au rămas fără răspuns.

În prezent, Alex se află în detenţie alături de Gabriel Marian Iliei, craioveanul împotriva căruia există probe la dosar. Însă, în ciuda faptului că acuzatul le-a mărturisit autorităţilor indiene că nici măcar nu îl cunoaşte pe Alex, acesta rămâne încă închis.

Potrivit Irinei Mateescu, se pare că autorităţile indiene au mediatizat foarte mult cazul românilor şi „s-au lăudat mult în faţa opiniei publice”, iar dintre persoanele implicate, unele au fost promovate.

Mama lui Alex cere ajutorul tuturor românilor şi a realizat o înregistrare cu acesta pe care dat-o publicităţii: „Vă implor, ajutaţi-mă! Speranţa mea este ca vocea lui să fie auzită şi autorităţile să ne ajute. Un român are nevoie de ajutorul românilor”.

Înregistrarea poate fi ascultată aici.

Foto: Adevărul.ro