„Am cerut Parlamentului destituirea a doi directori pentru nereguli, pentru neurmărirea acţiunilor pe care trebuiau să le implementeze pentru organizarea procesului electoral pentru alegerile din 26 mai. Nereguli nu rezultă, dar suspiciuni clar, atâta timp cât nu au urmărit, nu avem documente, nu avem avize. Am cerut un audit intern astăzi (luni – n.r.) la cele două departamente, pentru că am constatat toate aceste lucruri. Pe 23 iulie am trimis documentele la Parlament şi astăzi am cerut audit în cele două structuri, ambele departamente – Organizarea Proceselor Electorale şi Direcţia de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional”, a declarat Constantin-Florin Mituleţu-Buică, luni, pentru MEDIAFAX.

Şeful AEP a adăugat că a fost un management defectuos pentru organizarea procesului electoral din 26 mai la cele două direcţii din cadrul Autorităţii, iar directorii au fost sancţionaţi în primă fază cu avertisment.

„Am documentele interne pe baza cărora am ajuns la concluzia să propun eliberarea din funcţie. I-am sancţionat întâi pe ambii directori, cu avertisment, am propus destituirea lor şi am declanşat audit intern la departamentele respective pentru a vedea cât de gravă este situaţia. A fost un management defectuos pentru organizarea procesului electoral din 26 mai la cele două compartimente”, a explicat Buică.

Preşedintele Autorităţii a mai explicat că „departamentul din cadrul AEP se ocupă cu supravegherea desfăşurării proceselor electorale, avizarea şi certificarea aplicaţii informatice, certificarea acelui Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi se pare că la nivelul Autorităţii nu am avut astfel de chestiuni. Am dat termen o lună pentru audit, pentru că sunt nişte structuri la care nu s-a făcut audit demult”.

Miercurea trecută, Constantin Buică a anunţat că Autoritatea va trimite documente către Comisia parlamentară de anchetă a unor posibile fraude la europarlamentare, pentru a clarifica aspecte legate procesul electoral din 26 mai. El a precizat că are date primite inclusiv de la STS.

Comisia de anchetă pentru posibile fraude la europarlamentare a audiat-o, în urmă cu cîteva săptămâni, pe fostul ministru de Interne Carmen Dan. Ea a declarat că Serviciul de Telecomunicaii Speciale (STS) nu ar trebui să se mai ocupe de alegerile din România, iar sarcinile STS ar putea fi preluate de AEP.

De asemenea, din partea MAE secretarul general al instituţiei Laura Elena Chiorean a spus, la audiere, că misiunile diplomatice au raportat multe incidente la alegerile de pe 26 mai, precizând că „în multe cazuri s-a intrat cu forţa în secţiile de votare, inclusiv pentru a se sustrage buletine de vot”.