"Din informaţiile noastre şi aşa cum arată sistemul informatic, nu ar trebui să se poată efectua astfel de operaţiune ca un cetăţean să poată să meargă să voteze şi el să nu fie identificat în sistemul informatic. Pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de colegii noştri informaticieni, nu ar trebui să existe vulnerabilităţi în acest sistem. Aceste tablete au fost puse la dispoziţia AEP şi împreună cu STS au fost diverse teste pe CNP-uri şi s-a constatat că nu ar exista vulnerabilităţi. Nu ştiu dacă mai există o altă posbilitate ca după ce AEP să fie autorizată această tabletă să poată să fie schimbată aplicaţia. Nu cred că ar avea cineva curaj să o facă, deoarece pe legea penală introducerea în sistemele informatice electorale ale unor date şi mecanisme este sancţionat penal", a declarat, miercuri, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu Buică, în cadrul audierilor din Comisia de anmchetare a posibilelor fraude la alegerile din 26 mai.

Acesta a mai spus că a purtat discuţii despre preluarea de către AEP a sistemelor informatice folosite la vot, însă instituţia condusă de Mituleţu Buică nu avea capacitatea necesară pentru operaţionalizarea softului.

"Am avut discuţii cu decidenţii. În termen de 3 luni, AEP nu are capacitatea instituţională de a prelua acest sistem informatic şi comunicaţile în ceea ce priveşte alegerile din România. Există în actul normativ pe care l-am înfiinţat o reţea electorală naţională tocmai în scopul ăsta. Am identificat instituţii care au echipe de informaticieni, cum ar fi MCSI, ANCOM, astfel încât încet să preluăm aceste aplicaţii şi acest sisteme informatice. Nici INS, nici STS nu sunt confortabili că este această suspiciune cu privire la activitatea lor", a declarat preşedintele AEP.

Preşedintele AEP a mai spus că în cazul defectării tabletelor, există echipe de intervenţie pentru înlocuirea acestora, precizând că în ziua alegerilor nimeni nu poate interveni în sistemele informatice.

"Centrele operative asigurate de STS au fost funcţionale şi la alegerile anterioare din 2016, locale şi parlamentare. Noi aşteptăm de la toate instituţiile implicate să vedem care au fost toate incidentele constatate de STS şi ce anume trebuie reparat la această aplicaţie informatică. Aceste centre nu pot interveni pe sistemele informatice. Dacă se defectează o tabletă în secţia de votare, se deplasează echipa pentru a înlocui tableta, dacă nu există comunicaţii se duc şi remediază partea de comunicaţii. Pe sistemele informatice nu are voie să umble nimeni în ziua alegerilor", a declarat acesta.

Totodată, el a Mituleţu Buică a declarat că erorile din procesele verbale apărute la secţiile de votare pentru centralizarea rezultatelor votării au fost preluate de Birourile Electorale Judeţene.

De asemenea, oficialul instituţional a mai transmis că MAI şi STS au informaţii cu privire la operaţiunile din tablete iar AEP va colecta aceste informaţii care vor fi prezentate într-un raport.

Constantin Buică a mai susţinut că softul a fost pus la dispoziţia partidelor cu 10 zile înaintea scrutinului, pentru auditare, însă formaţiunile politice nu l-au cerut.

"La BEJ s-au pus la dispoziţie CD-uri, medii de stocare cu aplicaţiile de centralizare a rezultatelor şi repartizarea mandatelor cu 10 zile înaintea votării. La nivel naţional, reprezentanţii acestor partide care le-au preluat pe bază de proces verbal şi le-au dus la sediile partidelor pentru a fi auditate. Prin Ordonanţa 6 am introdus posibilitatea ca partidele să trimită informaticieni să auditeze sistemele informatice de la vot inclusiv în ziua votării şi înainte cu 10 zile, astfel încât să fie siguri cu toţii că ce au primit pe mediile de stocare se află pe serverele şi staţiile de centralizare a rezultatelor votării. Din informaţiile mele, nu a venit nimeni", a afirmat Buică.

Totodată, acesta a spus că AEP a primit "foarte multe petiţii", însă niciuna privind fraude electorale sau dovezi clare privind frauda electorală.

"Ne-au sesizat de la ALDE cu cereri de fraudă electorală, au fost soluţionate de BEC ca nefiind susţinute şi au fost respinse cererile de constatare a fraudei electorală. Aveau nişte corecţii pe prima pagină a procesului verbal iar pe spate nu s-au constatat modificări pe voturile valabile exprimate", a declarat preşedintele AEP.

Declaraţiile preşedintelui AEP vin în contextul în care ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, marţi, la audierile din Comisie că operarea tabletelor folosite la alegerile europarlamentare din 26 mai a fost una deficitară.