Update:

Surse locale spun că un cetăţean ucrainean a adormit la volan şi a izbit frontal o maşină în care erau 6 cetăţeni moldoveni.

Şoferul maşinii din Republica Moldova a fost rănit grav şi a fost transferat de la Vaslui la Iaşi cu elicopterul SMURD Galaţi.

„Am aterizat chiar lângă drum, ulterior am poziţionat elicopterul pentru preluarea pacientului şi am venit şi am predat pacientul la Iaşi", a declarat comanandul echipajului de elicopter, Radu Tudor.

Elicopterul a aterizat în curtea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Iaşi, de unde a fost transferat la spital cu un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Şi bărbatul din Ucraina, şoferul maşinii care a provocat accidentul, are mai multe răni şi a fost dus la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Celelalte 5 victime au ajuns la Spitalul din Huşi, conştiente.

Traficul este blocat şi acum pe DN28, în zona în care s-a produs accidentul.

Niciunul dintre şoferi nu consumase alcool.

Autorităţile din Vaslui au fost în alertă după ce 7 persoane au fost rănite în urma accidentului produs la Albiţa.

Ştire iniţială

Potrivit IGSU, accidentul s-a produs între două maşini în localitatea Albiţa.

Apelantul a anunţat mai multe victime din cele două maşini, astfel că s-a declanşat alerta.

La locul accidentul s-au trimis o autospecială de stingere, 4 ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

A fost alertat şi un elicopter SMURD.

Pompierii din Vaslui spun că accidentul s-a produs la un kilometru de limita cu judeţul Iaşi şi s-a soldat cu 7 victime, dintre care una, cetăţean moldovean, în stare de inconştienţă.

„Primeşte îngrijiri medicale în elicopterul SMURD, după care va fi transportată la un spital din municipiul Iaşi. O altă victimă va fi transportată la Compartimentul de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Huşi. Celelalte cinci victime sunt conştiente şi stabile. Acţiunea este în dinamică”, anunţă pompierii.