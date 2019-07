7:46 Ionel Boldea a fost prins, joi dimineaţa, în apropierea casei sale din localitatea timişeană Bichigi, la volanul unei maşini, de către un echipaj al Poliţiei de Frontieră. Oamenii legii aflaţi în filtru au observat cum se apropie o maşină cu farurile stinse şi i-au făcut semn şoferului să oprească.



Imediat după ce a fost încătuşat, Ionel Boldea a fost întrebat de către poliţişti de ce a recurs la gesturile comise miercuri, susţinând că „din cauza unei icoane dintr-o cameră. Icoana de argint m-a făcut să ies din casă la şase dimineaţa şi să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Nu mă agresaţi că mă gândesc rău. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău".



De asemenea, tânărul le-a spus oamenilor legii că în momentul în care a fost prins mergea spre casă pentru a face un duş, iar maşina la care se afla la volan aparţine unui prieten care era la pescuit. Totodată, Ionel Boldea le-a declarat poliţiştilor că are în buzunar trei mere, un pahar gol şi 580 de lei.



După ce a fost prins de poliţişti, bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal Timişoara, pentru a i se recolta probe biologice.

Ştirea iniţială. Tânărul care a ucis un bărbat şi a rănit alte cinci, miercuri, în zona oraşului Făget, a fost prins de către poliţişti joi dimineaţa într-o maşină, în apropiere de locuinţa sa, individul neopunând rezistenţă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unor surse judiciare, Ionel Boldea a fost prins de către poliţişti joi dimineaţa, în jurul orei 02.00. Autorul crimei din Făget a fost depistat într-o maşină, în apropiere de locuinţa sa din satul Bichigi.

Oamenii legii nu au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare pentru imobilizarea lui, pentru că bărbatul de 33 de ani nu a opus rezistenţă.

Tânărul urmează să fie dus la sediul Poliţiei din oraşul Făget pentru a fi audiat.

Un tânăr în vârstă de 33 de ani a atacat, miercuri dimineaţa, un bărbat şi o femeie, soţ şi soţie, aflaţi la jogging într-un parc din oraşul Făget. Pe bărbat l-a omorât în bătaie, iar femeia a ajuns în stare gravă la spital. De asemenea, individul s-a deplasat cu o bicicletă spre localitatea Temereşti, iar pe drum a mai bătut trei persoane. Ulterior, a furat o maşină, cu care a lovit un bărbat. În încercarea de a-l prinde, poliţiştii au tras trei focuri de armă asupra maşinii, dar fără succes.

Miercuri, la scurt timp după crima comisă în parcul din Făget, au fost făcute publice şi câteva imagini în care apare Ionel Boldea. Astfel, pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din faţa unui magazin din localitatea Temereşti, se poate observa cum individul încearcă să spargă uşa localului, lovind-o cu pumnii şi cu picioarele, dar nu reuşeşte.

Aproximativ 200 de poliţişti au fost mobilizaţi cu scopul prinderii criminalului din Făget, fiind instituite filtre în patru judeţe. De asemenea, individul a fost căutat şi cu ajutorul unui elicopter şi al unei drone.