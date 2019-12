Rudele Luizei Melencu, dar şi prieteni şi fostul iubit al tinerei de 19 ani din localitatea Dioşti, care a dispărut în luna aprilie după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie pe o stradă din Caracal, au fost audiate, luni, la sediul Inspectoratului de Poliţie Dolj.

După mai bine de şase ore de declaraţii în faţa procurorilor DIICOT, avocata familiei Melencu, Carmen Ogăşanu, a spus că vrea să revadă dosarul întrucât, după declaraţia fostului iubit al Luizei Melencu, şi-a dat seama că declaraţiile lui Dincă sunt tehnice, deşi acesta nu ştie detalii esenţiale, lucru care o face să creadă că sunt şi alte persoane implicate în acest caz.

„Până la ultimul audiat, deci la prietenul Luizei, totul a fost o verificare a…dacă cunoaşte cineva din familie bijuteriile sau nu, cele două, şi credeam că nu are nici un sens. La sfârşit, a fost audierea prietenului Luizei şi atunci am înţeles nişte aspecte pe care ar trebui să le verific când văd dosarul. (…) Dincă are un obicei de a da nişte declaraţii tehnice. Mie mi se par ciudate declaraţiile acestea tehnice. Eu, vă spun sincer, nu-l cred. (…) Eu nu cred. Poate, în parte, s-ar putea adeveri, dar e foarte multă viziune din asta, a unei persoane care depăşeşte condiţia lui Dincă. (…) Sunt unele aspecte pe care nici nu poţi să ţi le mai aduci aminte după atâta timp şi el le spune cu lux de amănunte. Vă aduceţi aminte, şi numele complet al Luizei…, dar când e vorba de amănunte esenţiale pentru caz, atunci nu le mai spune. Şi nimeni nu l-a întrebat până acum. Eu aş vrea să-l întreb. Dacă el nu cunoaşte chestiunile de amănunt, vă daţi seama că sunt implicate alte persoane. Categoric sunt alte persoane implicate. Sau categoric sunt şi alte persoane implicate”, a declarat Carmen Ogăşanu, avocata familiei Melencu.

După încheierea audierilor, mama Luizei Melencu a spus că i-au fost prezentate mai multe bijuterii, dar că acestea nu sunt ale Luizei.

„Lănţişorul era întreg şi undeva avea o gaică unde se agaţă o iniţială, iar Luiza avea trei inimioare. Asta pot să confirm, iar cercelul era de modă veche. Era un cercel cu 21 de pietricele. Luiza nici nu purta. Luiza avea nişte bobiţe negre, de plastic, în ureche, cumpărate de pe la chinezi”, a declarat Monica Melencu.

Potrivit avocatului familiei Melencu, lănţişorul prezentat de anchetatori, luni, ar fi fost găsit în casa lui Gheorghe Dincă. Avocata Carmen Ogăşanu susţine că era un „lănţişor păstrat bine, nu un lănţişor chinuit de flacără”.

Prietenul Luizei Melencu, Alex, a fost pentru prima dată audiat în acest dosar. La ieşire, tânărul a declarat că anchetatorii nu l-au întrebat „nimic special”.

„M-au întrebat cum a fost relaţia noastră, cum a decurs, întrebări de genu’… Nu m-au întrebat nimic special. M-au pus să recunosc un pandantiv. Nu era al ei, nu l-am recunoscut. Era o pietricică foarte mică cu 28 de pietricele negre pe ea. Atâta tot. Cercel, nu. Doar un lănţişor. Era foarte micuţ. Luiza nu avea aşa ceva. O colegă de-a Luizei a zis că ar fi găsit o asemănare, dar nu era lănţişorul Luizei. Eu sunt sigur”, a spus fostul prieten al Luizei Melencu.

Luiza Melencu a dispărut în luna aprilie după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie, în Caracal. Gheorghe Dincă, un bărbat de 66 de ani din Caracal, a mărturisit că a omorât-o pe Luiza, dar şi o altă adolescentă, Alexandra Măceşeanu, din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt.

În cazul Luizei Melencu, anchetatorii mai au încă un suspect, un bărbat de 49 de ani din Caracal, pe care îl acuză că ar fi violat-o pe Luiza Melencu, chiar în casa principalului suspect. Ambii suspecţi sunt în arest preventiv.