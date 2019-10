„Astăzi, în faţa Completului ÎCCJ am ridicat două excepţii de neconstituţionalitate şi am solicitat la ÎCCJ să sesizeze CCR în legătură cu neconstituţionalitatea unor texte de lege. Am pus în discuţie constituţionalitatea unor texte de lege, nu cazul în sine, pentru că abia astăzi (maţi – n.r.) urmează ca instanţa de judecată să se pronunţe pe admiterea în principiu a recursului în casaţie. Eu sper că se va întâmpla acest lucru, având în vedere că există şi un raport favorabil întocmit de judecătorul raportor. Dar textele de lege, din punctul nostru de vedere, au o lacună constituţională, faptul că pe admiterea în principiu se pronunţă un singur judecător dintre cei cinci desemnaţi şi se pronunţă prin încheiere definitivă fără participarea apărării şi a procurorului. Noi am apreciat că este neconstituţională o asemenea prevedere şi am mai cerut instanţei să sesizeze CCR cu privire la un alt text de lege din Codul de Procedură Penală, 438, care limitează cazurile în care instanţa de recurs în casaţie se poate pronunţa pe nelegalitatea unei hotărâri definitive”, a spus Veronel Constantinescu, avocatul Elenei Udrea.

Întrebat de jurnalişti dacă există riscul ca Elena Udrea să nu beneficieze de rejudecare în cazul „Gala Bute”, avocatul a spus că orice este posibil.

„În faţa instanţei de judecată te poţi aştepta şi la asemenea riscuri. Eu apreciez, însă, că dacă se aplică în mod corect legea, nu există acest risc”, a afirmat avocatul.

Întrebat, în continuare, cu ce o ajută pe clienta sa rejudecarea dosarului „Gala Bute”, Veronel Constantinescu a răspuns că trebuie luată în calcul în primul rând decizia CCR privind abuzul în serviciu.

„În primul rând gândiţi-vă la ce a spus CCR privind abuzul în serviciu. Elena Udrea nu a încălcat nicio lege sau ordonanţă de urgenţă în activitatea ei de ministru şi în situaţia în care se analizează din această perspectivă, o asemenea infracţiune nu poate fi reţinută. (...) Nu se pune în discuţie prescripţia, ci doar reanalizarea fondului, reanalizarea acuzaţiilor din noi perspective, perspectiva constituţională a deciziei CCR care a definit cum trebuie analizată infracţiunea de abuz în serviciu”, răspuns Veronel Constantinescu.

Veronel Rădulescu a mai fost întrebat dacă există temerea ca decizia de condamnare a Elenei Udrea la 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” să rămână în vigoare şi să emită efecte, acesta afirmând că i se pare „destul de greu”.

„Teoretic, există şi această posibilitate, practic, s-ar tinde la un răspuns din partea CJUE care să permită instanţelor naţionale, nu doar instanţelor româneşti, să încalce deciziile CCR, în toate statele membre ale UE, ceea ce mie mi se pare destul de greu. Dacă CJUE va răspunde pozitiv la întrebările formulate de ÎCCJ, dosarul va fi pus pe rol, iar ÎCCJ urmează să analizeze şi prin prisma deciziei CCR, dar şi ignorând această decizie. Dacă ar ignora decizia CCR se poate ajunge la inadmisibilitate. E o teorie din punctul meu de vedere nerealistă”, a spus acesta.

Potrivit avocatului, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, va fi prezentă la fiecare termen de judecată pentru a se apăra şi pentru a dovedi că nu se face vinovată de faptele care i se impută.