Avocatul familiei Luizei şi-a făcut selfie în casa lui Dincă, pentru că „era haios” / Anchetatorii vor să sesizeze Baroul în privinţa lui Tonel Pop Procurorii DIICOT, care lucrează la cazul din Caracal, vor să sesizeze Baroul în privinţa avocatului familiei Luizei, după ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dincă şi a făcut şi un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Iniţial, avocatul a spus că un anchetator i-a făcut o poză. Citiţi continuarea...

Avocatul familiei Luizei nu mai are voie la cercetări: Nu le convine să ştie nimeni ce fac



Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat că procurorul de caz nu îi mai permite să participe la cercetări şi la percheziţiile de la domiciliul lui Gheorghe Dincă deoarece, spune apărătorul, anchetatorii nu vor ca acesta să ştie cum decurge urmărirea penală.



„(procurorul de caz, n.r.) Găseşte pretexte, încearcă să-mi facă anumite capcane pentru a mă intimida şi pentru a nu cunoaşte eu, familia, presa, ce face acolo. Am plecat pentru că mi-a interzis. (...) Procurorul m-a invitat să vin la dânsul la poliţia locală să discutăm dar să nu cumva să pătrund în câmpul în care se fac cercetări. Atunci de ce mai suntem aici dacă nu avem voie? Eu am ordonanţă prin care ni se permite”, a declarat avocatul familiei Luizei.



Tonel Pop a relatat şi un moment când a cerut anchetatorilor să îi facă în combinizonul necesar participării la cercetări.



„Am cerut şefului criminaliştilor de aici să-mi facă o fotografie cu combinizonul pentru că era haios au făcut o fotografie în faţa prelatei. Cu combinizonul.(...) Pentru că era haios. Dânşii au făcut o poză pe o prelată. Nu se vede nicio frunză. (...) Era haioasă cu combinizonul cu toate, cu mănuşi şi am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit. Acea fotografie nu e în câmpul delimitat, ci e la corp. Eram la 30 de metri, nu în câmpul infracţional. Au găsit un pretext, pretextul a fost înainte de a face poza, nu are legătură una cu alta. (...) Am şters, au şters şi dânşii, a fost un pretext”, a explicat Tonel Pop.



Totodată, apărătorul mai spune că nu mai are voie să participe la anchetă pentru că anchetatorii nu vor ca acesta să ştie cum decurge urmărirea penală: „Nu le convine ce spun despre dumnealor, nu le convine să ştie nimeni ce fac, ce nu fac sau fac prost”.

Mamei i s-a spus să deseneze rucsacul Luizei. Cum să-l deseneze dacă îl are în poză?



Avocatul Tonel Pop, care reprezintă familia Luizei, a declarat că atunci când a fost audiată mama fetei, i s-a solicitat să deseneze rucsacul pe care-l avea atunci când a dispărut, chiar dacă a fost surprins şi în imagini. Apărătorul spune că procurorul i-a interzis să mai participe la cercetări.



„(procurorul de caz, n.r.) Găseşte pretexte, încearcă să-mi facă anumite capcane pentru a mă intimida şi pentru a nu cunoaşte eu, familia, presa, ce face acolo. Am plecat pentru că mi-a interzis", a spus revoltat avocatul familiei Luizei, Tonel Pop.



Apărătorul a mai subliniat că mama Luizei a fost audiată în cursul zilei de marţi, când i s-a cerut să deseneze rucsacul pe care-l avea fata atunci când a dispărut.



„Printr-un domn psiholog, acest domn spunea ieri, la interogatoriul mamei Luizei, îi spunea să deseneze rucsacul Luizei. Cum să-l deseneze, dacă mama îl are în poză cu Luiza? Cum să-l deseneze, dacă autorităţile au surprinse imagini cu Luiza cu rucsacul în spate, la faţa locului, înainte de a fi răpită?”, a explicat Tonel Pop.

Ştirea iniţială. Întrebat, miercuri, la Caracal, dacă Gheorghe Dincă a dat explicaţii în privinţa grotelor de pe proprietatea sa, avocatul Tonel Pop a spus că a cerut atât în scris, cât şi verbal aceste explicaţii, deoarece săpăturile ar costa foarte mult, iar Dincă ar trebui să spună unde să fie făcute.

Întrebat cum explică Dincă grotele, avocatul a răspuns: „Încă nu ştim exact, nu am fost de faţă. El este foarte bine organizat, este alimentat cu sfaturi juridice”.

Referitor la dezvăluirile făcute de suspect, avocatul a afirmat: „e ca un joc de şah. Pur şi simplu al joacă pe o tablă de şah şi mută pionii, să vedem ce face cu regele. Cred că a vrut să dea şah-mat prin a doua dezvăluire, să găsească al doilea cadavru şi dosarul să se închidă. Având două persoane dispărute, nu mai avem pe cine căuta, pentru că dacă iese ADN-ul ca fiind al Luizei şi nu al Alexandrei, procurorii şi poate şi alţi binevoitori vor zice <ecuaţia este închisă, de ce să săpăm, de ce să spargem, de ce să ne coste 100 - 200.000 de euro, pe cine căutăm? Închidem. La revedere>”.

Întrebat dacă este adevărat că există un zid proaspăt făcut în casa lui DIncă, avocatul a spus că sunt mai multe ziduri proaspete şi tencuieli proaspete.

În plus, Tonel Pop a afirmat că nu i se pare în regulă că Parchetul a anunţat moartea Alexandrei în condiţiile în care rezultatele erau preliminare, iar IML nu dăduse un raport final.

Avocatul a afirmat că primeşte ameninţări şi a făcut apel la opinia publică să se facă presiune în aşa fel încât cazul să nu fie închis: „Mă sună tot felul de indivizi să mă opresc, mă întreabă cum îndrăznesc eu să spun să se ducă după o înregistrare că Parchetul nu o are. Este o înregistrare, pentru că eu am spus eu că există, este filmat exact momentul când Alexandra a fost împinsă în maşină şi legată, este în spatele liceului şi a fost o cameră de luat vederi la o anumită casă particulară, atunci s-au dus şi au ridicat această înregistrare şi am văzut tot felul de trepăduşi care pun presiune să nu mai dau informaţii”.

Legat de percheziţiile informatice, avocatul a spus că se încearcă prin toate mijloacele să ştim cât mai puţin.

De asemenea, în privinţa probelor, Tonel spus a spus că cenuşa şi oasele erau aruncate pe iarbă, iar peste ele ar fi trebuit să crească iarba: „am această suspiciune, că acele probe nu au fost poziţionate acolo de câteva luni de zile”.

