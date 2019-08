„Nu conduce ancheta, dar în condiţiile în care este singurul care ştie unde se află ceea ce a pus într-un loc anume, e normal să ii conducă pe anchetatori. Nu au cum anchetatorii să îi conducă pe el.

Este un aspect care trebuie lămurit. Ceea ce a spus el s-a dovedit a fi adevărat. Nu avem unde să ştim că i-a trimis pe piste greşite. El a colaborat cu organul judiciar şi s-au găsit nişte probe. Asta arată un ajutor efectiv dat”, a declarat avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lascoschi, la Antena3.

Apărătorul principalului suspect al crimelor din Caracal arată că Dincă are o atitudine cooperantă cu anchetatorii, chiar dacă unii au dubii în privinţa informaţiilor pe care le furnizează.

„Că poate a mai şi minţit, sigur că orice inculpat, chiar şi în caz de furt şi nu numai în caz de omor - se mai minte, nu e un caz unic când un inculpat minte. Se poate să nu spună adevărul 100%”, a spus acesta.

Lascoschi mai arată că suspectul s-a plâns, în cursul anchetei, că este obosit.

„El era obosit de atunci, este foarte obositor acolo. Sunt nişte condiţii foarte grele acolo pentru toată lumea - şi pentru poliţiştii, şi pentru inculpat, şi pentru avocat. Primeşte apă, dar se încălzeşte şi este o problemă. Nu au frigider acolo şi se bea apă caldă, cum am băut şi eu. Sper să îşi facă ceaiuri. Ceai se poate bea, apă nu se mai poate bea la un moment dat. (...) Nu am avut discuţii lungi, am discutat foarte puţin. Nu e un tip vorbăreţ. Mai mult când voia el să vorbească cu mine, atunci vorbea. Aşa s-a derulat situaţia. S-a plâns că e obosit. Era obosit de atunci”, a mai spus avocatul.