„Copiii-i faci indiferent de ce spune primarul sau o autoritate, dar dânsul (primarul din Tg. Mureş - n.r) lega beneficiile băneşti de îndeplinirea unor criterii. Îmi pare rău să-i spun, dar aici chiar cred că greşeşte profund, pentru că dreptul la alocaţie e al copilului, nu al părinţilor”, a spus Avocatul Poporului, Renate Weber, marţi, într-o conferinţă de presă, despre declaraţia primarului din Tg. Mureş, referitor la cuplurile care îşi doresc copii.

Aceasta a adăugat că e prea puţin spus că e o declaraţie „nefericită”, iar instituţia Avocatul Poporului aşteaptă decizia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discirminării pentru a şti ce demersuri să înceapă.

„E o declaraţie a unei persoane care este în fruntea unui oraş, am văzut şi că imediat CNCD s-a sesizat şi cred că asta şi trebuia făcut, pentru că deocamdată suntem doar la nivelul unei declaraţii, nu are cum nici autoritatea locală să ia nicio măsură. Am înţeles că e o declaraţie pe care şi-o asumă, chiar dacă e numit într-un anume fel...eu dacă i-aş spune că e o declaraţie nefericită e prea puţin spus, pentru că nu aşa se face o politică de planificare familială. Deci, vom vedea ce va decide CNCD. Noi, în acest moment nu ne-am sesizat fiindcă e strict vorba de o declaraţie şi nici nu am avut când, dar vom continua să discutăm pe tema asta”, a explicat Renate Weber.

Renate Weber a mai zis că atunci când eşti în fruntea unei autorităţi, ar trebui să te gândeşti mai atent ce spui, pentru că astfel de declaraţii se răspândesc în spaţiul public şi pot produce rău.

„ Astfel de declaraţie produce rău, pentru că induce. Noi avem acum în lucru un raport care se cheamă «Discursul instigator la ură» şi din păcate astfel de declaraţii, este clar, că induc în opinia publică, ideea de anumite categorii de persoane, care provin dintr-un anume mediu social sau de o anumită etnie, vezi Doamne, ele sunt cele care sunt predispuse să folosească legea într-un mod, cu care domnul primar nu ar fi de acord. Dar alte consecinţe decât astea, evident, ele nu vor produce. Însă, categoric, eu cred, că atunci când eşti în fruntea unei autorităţi, trebuie să te gândeşti de două ori ce spui, cu atât mai mult când e vorba de stres, pentru că asta a fost o postare făcută pe o platforma de socializare”, a argumentat ea.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, este aşteptat pe 21 ianuarie la sediul CNCD pentru a fi audiat, a precizat, pentru Mediafax, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos. Edilul riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 100.000 de lei.

Edilul a scris luni pe Facebook că populaţia trebuie conştientizată că responsabilitatea creşterii şi formării unui copil este uriaşă. El propune astfel introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor să aibă copii.