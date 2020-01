„Reprezentanţa UNICEF în România şi Avocatul Poporului au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru perioada 2020-2022. UNICEF va acorda suport tehnic pentru ca Avocatul Copilului să devină membru al Reţelei Europene a Avocaţilor Copilului (European Network of the Ombusdspersons for Children - ENOC) precum şi pentru creşterea capacităţii personalului propriu. Asistenţa UNICEF va privi inclusiv îmbunătăţirea sistemului de înregistrare a petiţiilor” se arată într-un comunicat de presă remis, marţi, MEDIAFAX.

„Copiii au putere, dar de foarte multe ori există adulţi care le inhibă această oportunitate de a-şi exprima opinia, le inhibă oportunitatea de a se ridica din bancă şi a-şi cere şi proteja drepturile. Pentru noi, cei din Boardul copiilor, copiii reprezintă inovaţie, schimbare şi toleranţă. Boardul a fost înfiinţat în 2019, ca urmare a Preşedinţiei României la Consiliul UE. România avea pe agenda sa trecută participarea copiilor, iar noi susţinem că participarea e un lucru necesar, nu un lux. Avem o diversitate extraordinară în cadrul boardului. Suntem din foarte multe judeţe ale ţării, de diferite vârste, de la 11 ani la 17-18 şi această diversitate ne permite să ne putem reprezenta colegii amplu, complet, pentru că provenim din familii diferite, centre de plasament, şi atunci, suntem o voce pentru generaţia noastră”, a transmis Dominique Ogreanu, membru al Boardului Copiilor, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Aceasta a precizat că Boardul a hotărât să creeze o platformă pentru petiţii care vor putea fi completate de copii, pentru a cere ajutor organelor, fără a le mai fi frică.

„Dimineaţa am discutat despre relaţiile elev-profesor, discriminarea care are loc atât în mediul şcolar, cât şi la nivel naţional, am vorbit despre promovarea instituţiei şi despre dreptul la joc al copiilor, care uneori e ignorat. Ne-am angajat că vom organiza întâlniri atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, de birourile Avocatului Poporului şi Avocatului Copiilor, ci toţi copiii nu dintr-o anumită şcoală, fiindcă e important ca ei să ia parte la aceste discuţii despre viitorul lor. Una dintre recomandările boardului copiilor a fost crearea unei platforme prietenoase pentru petiţii, astfel încât copiii să scape de frica de a apela la aceste organe care îi ajută şi să completeze petiţii pentru a fi ajutat. Am agreat să facem cât mai multe sondaje pe anumite teme”, a explicat Dominique Ogreanu.

Ea a mai spus că în 2020, Boardul îşi angajează să monitorizeze, alături de Avocatul Copiilor, respectarea drepturilor acestora, la nivel naţional, sub deviza „nimic pentru copii fără copii, care e şi deviza Boardului, vom promova în continuare participarea copiilor în deciziile care îi privesc”.

Totrodată, şi Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că prin semnarea Memorandumului, Avocatul Copilului va beneficia de asistenţa UNICEF şi vor fi deschise „multe uşi”.

„Memorandumul e unul de cooperare cu UNICEF, pentru care UNICEF ne acordă asistenţa sa în următorii ani. Avocatul Copilului e încă la început de drum, sigur, are un an jumate şi a crescut ca un Făt-Frumos, deja, de parcă ar avea 10 ani, însă este, încă, la început de drum şi putem să profităm de experienţa pe care UNICEF o are, nu numai în România, ci şi la nivel mondial, de multe ori avem nevoie să vedem cum nişte lucruri au fost soluţionate în alte ţări, şi UNICEF în asta ne va ajuta, plus în instruirea personalului care lucrează, e un memorandum general, prin care şi noi, la rândul nostru, vom putea oferi din experienţa noastră UNICEF-ului şi vom putea cere asistenţă ori de câte ori e nevoie, şi e bine să ai astfel de uşi deschise, fiindcă sunt atât de multe lucruri de făcut, iar uneori poate fi dificil”, a motivat ea.

Renate Weber a spus, referitor la petiţia online că în acest mod, copiii vor fi încurajaţi să ceară ajutor, iar instituţiei i-ar fi mult mai uşor să sesizeze cazuri.

„Noi de mult prea puţine ori am primit sesizări la Avocatul Copilului direct de la copii. Poate că unii nu au îndrăznit, poate că ideea aceasta de a avea o platformă şi cu o petiţie făcută într-un mod prietenos, pentru utilizatori este excelentă, pentru că poate mai mulţi vor îndrăzni. Ei trebuie să aibă convingerea că vor găsi uşile larg deschise, fiindcă sunt colegi de ai mei dornici să îi ajute, trebuie doar să aflăm de aceste cazuri, iar voi ne puteţi sesiza. Altfel, noi de multe ori ne sesizăm din oficiu, din ceea ce vedem în presă, ce citim în online, dar nu întotdeauna este suficient. Sper să fie o colaborare de durată şi foarte profundă. (...) Până la urmă, rolul Avocatului Poporului e de mediator, noi vrem să înlesnim acest dialog, să ajutăm instituţiile statului să intervină eficient când e vorba de drepturile voastre”, a argumentat aceasta.



Renate Weber a mai adăugat că proiectele vizează şi accesul efectiv la educaţie, „fiindcă e vorba asigurarea transportului, e vorba de sistemul de burse, lucruri care aş vrea să nu ne scape, pentru că unii copii pleacă din start din poziţii inegale, iar noi, prin politici bine gândite ale stat românt, trebuie să îi ajutăm să depăşească acele situaţii”.

Noul Board al Copiilor din România, Avocatul Poporului şi Avocatul Copilului s-au întâlnit într-o primă consultare în care au discutat despre priorităţile copiilor şi rolul Avocatului Copilului în anii următori, pentru ca drepturile copiilor români să fie promovate şi respectate.