„Alegere între Blaga şi Bacovia (la subiectul al III-lea, n.r.). La subiectul I a fost un text despre Junimea, experienţele pe care le-a trăit George Panu în Junimea. Nu a fost neapărat complicat, dar Junimea creează, în general, spaimă între colegi. Din fericire pentru unii, putem spune că nu am avut ceva de comentat. Au fost doar informaţii din text, deci mult mai uşor. La subiectul I, B, a fost despre pregătirea în prealabil a unui discurs, dacă trebuie să fie în mod sîrguincios sau nu. Este important. Sunt o persoană care a mai susţinut discursuri şi pregătresc discursurile munca cu 2-3 săptămâni înainte. Munca (este cheia succesului în discursuri, n.r.). Trebuie să fii prietenos, nu să fii perceput ca un duşman. La subiectul al II-lea am avut de prezentat perspectiva narativă a unui text de Mihail Sadoveanu”, a spus un tânăr, la ieşirea din sala de examen.

La rândul său, un absolvent de la profilul Real a spus că subiectele au fost accesibile.

„Dacă te pregăteai, puteai să rezolvi fără probleme, mai ales pentru că primele două subiecte sunt la prima vedere. La al treilea, o poezie destul de scurtă, de la Bacovia. Mi s-a părut mai uşor de realizat decât Blaga, nu sunt atât de multe idei filosofice. M-am descurcat, zic eu. Estimez nota - sper - peste 8”, a spus acesta.

O altă absolventă a clasei a XII-a care a susţinut proba la Limba română la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” din Capitală a spus că a fost norocoasă, deoarece a învăţat foarte bine poezia lui George Bacovia.

„Eu chiar speram să pice Bacovia, ştiam cel mai bine. A fost la alegere cu Blaga, dar am scris Bacovia - poezia „Plumb”. Nu pot să recit acum, dar am învăţat secvenţe. La subiectul I sunt exerciţii pe un text. La B (partea a doua a primului subiect, n.r.) a fost importanţa pregătirii înainte de susţinerea unui discurs. La II a fost perspectiva narativă într-un fragment. Sper că peste 9 (nota la care se aşteaptă, n.r.). Am scris cam 5 pagini şi jumătate”, a spus tânăra.

Eseu pe baza unui text al poeţilor George Bacovia sau Lucian Blaga, la profil real şi eseu pe baza unui text poetic aparţinând autorilor Tudor Arghezi sau Ion Barbu a fost unul dintre subiectele de la proba de Limba română a Bacalaureatului.