„În afara faptului că e o discriminare, dânşii să voteze trei zile şi noi una... Mie nu poate să mi se dea un drept şi altuia nu. Noi trebuie să găsim formele prin care şi dânşii... Acum e discuţia pe câte locuri dăm în Diaspora. Dacă vreţi să puneţi pe listă şi Diaspora, cine nu vă lasă? Azi au patru cu doi. Ei au 700.000 de oameni, avem, care au domiciliul, paşapoartele alea cu domiciliul, care-s legale, restul, până la trei, cinci milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fete alea de le duc ăştia, eu ştiu, nu ştiu, nu ilegal, da’...”, a declarat Niculae Bădălău într-o conferinţă de presă susţinută la Giurgiu.

El a mai spus că cei care vor majorarea numărului de parlamentari pentru Diaspora vor ”o nebunie”.

Până la ora transmiterii ştirii, Niculae Bădălău nu a putut fi contactat pentru a-şi explica declaraţia.

În august 2018 Niculae Bădălău a participat la o petrecere în timpul căruia lăutarii au cântat despre ”naşul Bădălău” şi au jignit Diaspora.

„Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru naşul Nicu Bădălău şi pentru tot PSD-ul. Naşule, să ştii că strofa nu e porno e un pic aşa....că şi ăştia a zis «M...PSD». Lai, lai lai, să vină Diaspora...hai, lai,lai,lai că noi ne pi...m pe ea”, a spus lăutarul la microfon.

Niculae Bădălău: Discuţia a plecat de la câţi reprezentanţi ar trebui să aibă Diaspora

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a revenit, vineri, cu explicaţii, după ce a declarat anterior că sunt în străinătate 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăştia”, că declaraţia sa a fost înţeleasă greşit.

„Eu am spus-o şi încă o dată v-o repet, dacă s-a înţeles altceva decât am vrut să spun, regret, dar aşa cum, am rude, am prieteni, nu mi-a plăcuit niciodată demagogia şi cred că lucrurile ar trebui spuse corect, discuţia a plecat de la câţi reprezentanţi ar trebui să aibă Diaspora. Eu m-am referit la partea legală, ca să ştim legal câţi oameni avem în străinătate. Eu respect oamenii de acolo, respect oamenii care muncesc, au dreptul să voteze, dar eu m-am referit la oamenii exact, ca să ştim câţi au dreptul să voteze”, a declarat Niculae Bădălău, la Antena 3.