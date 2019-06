Jurnalistul de radio Varga-Mihaly Marton, unul dintre pelerini, a declarat, vineri, că banii strânşi vor fi folosiţi atât pentru tratamentul medical necesar fetiţei, cât şi pentru dotarea unei băi pentru familia acesteia.

„Am pornit în 24 mai în pelerinajul pe jos de la Cluj-Napoca până la Şumuleu Ciuc pentru a aduna 10.000 de euro pentru o fetiţă de 14 ani din judeţul Mureş, diagnosticată cu osteosarcom. În două săptămâni am reuşit să strângem 4.000 de euro, o sumă foarte mare în acest scurt interval. Am realizat puterea presei în urma acestui pelerinaj, pentru că am rugat oamenii să ajute, iar ei au ajutat. Banii vor fi folosiţi atât pentru tratamentul medical necesar fetiţei, cât şi pentru dotarea unei băi pentru familia acesteia. Fetiţa va mai avea nevoie de o operaţie, pentru îndepărtarea unor tumori de pe plămâni. Deocamdată, fetiţa e bine şi e optimistă”, a spus Varga-Mihaly.

Potrivit acestuia, campania umanitară iniţiată pentru ajutarea fetiţei din judeţul Mureş va continua prin contactarea unor oameni de afaceri din Cluj-Napoca, astfel încât fie să se mai adune bani, fie donaţii în diverse materiale necesare familiei acesteia.

Cei trei pelerini au pornit pe jos, în 24 mai, din Cluj-Napoca până la Şumuleu Ciuc, judeţul Harghita, unde au asistat la slujba de Liturghie oficiată de Papa Francisc, după ce au străbătut peste 300 de kilometri.