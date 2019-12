Poliţia locală a fost alertată de mai mulţi vecini revoltaţi de imaginea măcelului, organizat în plină zi, în faţa garajelor de la demisolul unui bloc, scrie ebihoreanul.ro.



"Primul apel, pentru că am primit mai multe sesizări, a fost primit la ora 9 şi 2 minute. La ora 9 şi 15 o echipă de agenţi era deja la faţa locului unde a surprins mai mulţi bărbaţi în timp ce tranşau un porcu", a declarat directorul Poliţiei Locale Oradea, Cristian Beltechi.



Proprietarul animalului sacrificat a fost amendat cu 1.000 de lei. "Au provocat indignarea vecinilor. Trăim la oraş, nu se poate să tai porcul în faţa blocului. Sincer, nici n-am mai primit astfel de reclamaţii până acum", a declarat Beltechi.



"Am fost la faţa locului împreună cu Poliţia Locală şi am aflat că porcul provine dintr-o curte din Biharia. Trebuia să-l taie acolo în curte, nu să vadă toată lumea cum tranşează porcul în oraş sub geamurile vecinilor. De altfel, oamenii au înţeles că au greşit şi au şi băgat porcul tăiat în garaj", a explicat şeful Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor Bihor, Remus Moţoc.

Credit foto: ebihoureanul.ro