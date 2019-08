Poliţia Capitalei transmite că vineri, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au reţinut un bărbat de 51 de ani, bănuit de săvârşirea unei tâlhării asupra unui tânăr, în sectorul 5.



,,La data de 29 mai a.c., în jurul orei 04.00, poliţişti din cadrul Secţiei 19 au fost sesizaţi de un tânăr de 29 ani, cu privire la faptul că o persoană necunoscută, prin violenţă, l-a deposedat de telefonul mobil şi de mai multe obiecte personale. În urma investigaţiilor desfăşurate a fost identificat un bărbat în vârstă de 51 de ani bănuit de comiterea faptei, cunoscut cu preocupări de natură infracţională”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.



Bărbatul a fost reţinut şi prezentat ulterior magistraţilor cu propunere de arestare.



,,Astfel, la data de 01 august a.c. bărbatul bănuit a fost depistat şi a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore, iar ieri a fost prezentat magistraţilor cu propunere de arestare. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit că în data 29 mai a.c., în jurul orei 03.50, bărbatul bănuit l-ar fi urmărit pe tânăr, din zona unei staţii de autobuz din sectorul 5, apoi l-ar fi lovit lasându-l inconştient şi deposedându-l de un rucsac în care se aflau mai multe bunuri, un telefon mobil şi încălţăminte”, mai arată documentul.



Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor parchetului Judecătoriei Sectorului 5.



,,Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Secţia 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, cu cel în cauză în stare de arest”, mai informează comunicatul direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.