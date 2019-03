Incidentul a fost anunţat de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook.

„Acum am primit veste despre faptul că în urmă cu câteva minute un bărbat de lângă Crişeni a fost grav rănit de un urs. După informaţiile pe care le am, victima are spintecată burta. (...) Victima este un bărbat de 30 de ani care îşi creşte singur cei doi copii. Se află în stare gravă şi va fi transportat cu un elicopter la spital, unde medicii, sper că îi vor salva viaţa”, a scris preşedintele CJ Harghita.

Cazul a fost confirmat de dr. Peter Szilard, managerul Serviciului Judeţean de Salvare Harghita, care a declarat pentru MEDIAFAX că echipajul medical se află la intervenţie.

„Din primele informaţii ştim că bărbatul a fost rănit în zona abdominală, dar deocamdată nu avem informaţii despre alte leziuni deoarece echipajul medical se află la intervenţie”, a spus managerul SAJ.

„Victima împreună cu doi vecini s-a dus după pământ. Acesta a intrat in pădure pentru câteva momente, vecinii l-au strigat, l-au aşteptat, însă nu a apărut. S-au dus după el, şi l-au găsit căzut la pământ, sângerând puternic în zona pieptului. Au chemat salvarea”, a scris preşedintele CJ Harghita.

De asemenea, el a anunţat că bărbatul a murit în timp ce era transportat cu salvarea la spital.

„Este inacceptabil că a fost un atac şi, din păcate, după câteva ore victima a murit în ambulanţă. S-a solicitat anul trecut ca acest urs să fie extras, dar Ministerului Mediului a refuzat. Mă întreb a cui este responsabilitatea pentru această situaţie. Nu e bine că la Bucureşti nu se vede ce se întâmplă în judeţul Harghita, nu e bine că aici viaţa oamenilor este în pericol! Şi de ce ne temeam în ultimii ani, din păcate astăzi s-a întâmplat”, a declarat Borboly Csaba.

Tânărul era tatăl a doi copii care acum au rămas în grija bunicii, mama lor fiind plecată de patru ani, în străinătate.