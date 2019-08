13:22 Procuror de caz: Atacatorul este sub tratament şi păzit. S-a extins urmărirea penală in rem



„S-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfăşurată de către funcţionarii din cadrul unităţii spitaliceşti”, a anunţat marţi procurorul de caz.



Potrivit acestuia, atacatorul este internat la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca pentru o expertiză psihiatrică.



”Acesta se află sub tratament şi sub pază asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur într-o cameră izolată şi securizată”, a adăugat sursa citată.



Ştirea iniţială. Surse apropiate anchetei au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că bărbatul, în vârstă de 38 de ani, din Săgeata, cercetat pentru omor calificat, este audiat chiar la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.

Audierea este făcută de către procurorul de caz, aceasta fiind a doua oară când atacatorul stă de vorbă cu anchetatorii.

Bărbatul este internat provizoriu, pe perioada anchetei, la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, măsura fiind dispusă de instanţă.

Surse judiciare au precizat că acesta nu era cunoscut de poliţişti ca având un comportament violent.

Cinci bolnavi au murit şi opt au fost răniţi grav de un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău. Bărbatul în vârstă de 38 de ani i-a atacat, duminică dimineaţă, cu un stativ de perfuzii.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, declara, luni, că suspiciunea sa este că agresorul de la Spitalul Săpoca a fost deranjat de prezenţa unui alt pacient, care fusese pus în acelaşi pat cu el şi că asistentelor care erau de gardă li s-a făcut frică.

Centrul de Resurse Juridice anunţa că în România mor anual peste 1.500 de persoane cu dizabilităţi psihosociale aflate în instituţiile publice de sănătate mintală şi protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, dar la ministerul Sănătăţii nu sunt informaţii despre cauzele şi numărul deceselor.