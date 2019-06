I-a împuşcat tatăl şi mai apoi a rănit şi un alt vecin cu care ar fi avut conflicte cu ceva vreme în urmă.

Bărbatul a fost prins de poliţiştii de frontieră când încerca să treacă graniţa şi le-a spus anchetatorilor că a aruncat arma în Prut. Acum este audiat de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Soţia bărbatului care a avut nevoie de intervenţie chirurgicală spune că cearta a pornit din cauza geloziei. Presupusul atacator, Florin Chiriac, era într-o relaţie de câţiva ani cu fiica femeii: „Ea voia să plece să lucreze în afară şi el cred că nu era de acord şi asta a fost. De mult o ameninţa. (Aseară - n.r.) a stat la poartă şi ne-a ameninţat. Noi am fugit ca să ne apărăm şi a ieşit el ( n.r. soţul ) şi l-a împuşcat. A venit soţul în faţa uşii plin tot de sânge, a căzut jos, s-a prăbuşit”, a declarat Daniela Priecariu, soţia bărbatului care este în continuare internat la Spitalul Sfântul Spiridon.

După ce l-a împuşcat pe bărbatul de 53 de ani, Chiriac a plecat spre cea de-a doua victimă, un vecin cu care a mai avut conflicte. Bărbatul a fost împuşcat în picior, dar este deja externat.

Acesta povesteşte că totul s-a întâmplat din senin.

„Soţia plimba copilul în faţă, la deal, la vale şi cineva a scos pistolul spre femeie şi copil şi a tras un foc. Am ieşit la poartă. Când am ajuns în faţă, având o tavă în mână, a pus arma spre mine. Când am văzut, am aruncat spre el şi am fugit roată. A tras un foc prin gard pe acolo şi a intrat în picior şi a mai tras unul în sus", a declarat Andrei Onofrei, una dintre victimele bărbatului.

Cei doi ar mai fi avut conflicte, însă se împăcaseră. Cu o zi înainte băuseră împreună câteva beri.

Cât despre faptul că bărbatul deţine o armă, Andrei Onofrei a spus că nu ştie ca acesta să aibă permis de port armă şi că ar fi vorba despre o armă de calibru 9 mm.

Atacatorul a fost prins de către poliţiştii de frontieră în timp ce încerca să iasă din ţară. În primele declaraţii, bărbatul le-a spus poliţiştilor că a aruncat arma în Prut, iar anchetatorii caută acum pistolul. În jurul prânzului a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Numele lui Florin Chiriac apare într-un dosar de constituire de grup infracţional organizat, specializat în traficul de ţigări de contrabandă.

Poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tentativă de omor şi lovire sau alte violenţe, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.