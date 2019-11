„Am văzut mesajul, cumva echivoc, venit dinspre PNL, am reiterat acest punct, sunt două puncte explicit menţionate în acordul politic ( desfiinţarea SIIJ şi recursul compensatoriu - n.r) semnat cu premierul Orban în momentul susţinerii pentru învestirea Guvernului, şi ne aşteptăm să se facă paşi reali pentru rezolvarea acestor probleme”, a spus Dan Barna, la finalul şedinţei Comitetului Politic al USR.

Chestionat în legătură cu acţiunile ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, care a invocat doar acordul politic cu ALDE, ce prevede că desfiinţarea SIIJ nu se va realiza prin asumarea răspunderii sau OUG, acesta spus că: „rămâne o cale parlamentară şi în egală măsură, în acordul nostru politic, acelea sunt priotităţi pe care aştept ca premierul să le onoreze”.

El a întărit că pentru USR nu contează, atât de mult, calea prin care se va desfiinţa SIIJ, ci obiectivul în sine, tocmai de aceea, partidul nu a condiţionat acest aspect.

„Nu am insistat şi asta şi în momentul semnării, nu am condiţionat, sunt trei modalităţi, parlamentară, asumare de răspundere şi OUG, premierul a anunţat că are, la un moment dat, în vedere, o asumare de răspundere pe mai multe subiecte, ar putea să fie şi acestea, dar sunt elemente care sunt în acordul politic. I-am pus în vedere că aşteptăm rezultate în această direcţie, a spus că are în vedere, nu am condiţionat calea, printr-un instrument sau altul. Pentru noi sunt obiective care trebuie realizate, nu e atât de important mecanismul”, a explicat Barna.

Liderul USR a spus că în discuţia de vineri cu premierul, s-a discutat şi subiectul pensiilor speciale, însă doar marginal.

„În subiectul pensiilor speciale, a fost atins doar marginal în discuţia de ieri, vom reveni asupra lui. Subiectul este în zona unei impozitări, unor plafonări, acolo unde legislaţia permite, noi am solicitat eliminarea acelor categorii de pensii speciale care nu au nicio justificare. Nu vor putea fi eliminate pensiile speciale în zona magistraţilor, în zona armatei, militară, pentru că acolo avem şi hotărâri de Curte Constituţională. La parlamentari, se poate elimina, categoric”, a mai zis Dan Barna.

Cătălin Predoiu a declarat că abrogarea imediată a recursului compensatoriu, fără analiză, ar putea duce la „efecte colaterale mai severe decât cele din prezent”. Ministrul a anunţat 3 planuri ce vor fi atinse înainte de a fi abrogat recursul, astfel încât să nu fie pusă în pericol populaţia.

Varujan Vosganian a declarat, vineri, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că îi previne pe cei care doresc să desfiinţeze Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie pe alte căi decât cea a unei dezbateri în Parlament că nu vor avea în ALDE un partener.