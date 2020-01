„Modalitatea în care s-a votat eliminarea pensiilor speciale lasă nişte semne de îndoială asupra eficienţei acestui demers. Ştie toată societatea din România că acest proiect în care PSD şi PNL s-au întrecut în a-şi aduce acuze cine le-a creat şi cine le-a susţinut are probleme de constituţionalitate. Am încercat să prezentăm nişte amendamente care ar fi eliminat în foarte mare măsură aceste probleme. Nici măcar nu ni s-a permis prezentarea acestor amendamente sub un artificiu de procedură, că n-am fi apucat să spunem în prima parte a şedinţei. Încă un abuz clasic pentru modalitatea în care înţelege PSD să conducă şedinţele Parlamentului”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, marţi, în urma votului, în Camera Deputaţilor, pentru eliminarea pensiilor speciale.

Barna consdieră că proiectul va ajunge, cu siguranţă, la Curtea Constituţională, iar USR are pregătit un pachet de legi pentru a elabora iniţiative constituţionale.

„Am votat acest proiect. Fără îndoială va ajunge la CCR. În situaţia în care aceasta va respinge proiectul de lege, există acest risc, avem pregătit un pachet de proiecte de lege prin care să venim cu iniţiative foarte clare prin care aceste pensii să poată fi şi în mod real, nu doar declarativ populist, eliminate”, a explicat acesta.

Deputatul USR Cristian Seidler a spus că „s-a dovedit nimicul din Parlamentul României”, când USR a propus amendamentul care să plafoneze pensiile magistraţilor.

„Vorbe goale şi fapte zero, asta e rezultatul a ceea ce s-a întâmplat în comisia de muncă şi mai apoi, în plenul Camerei. S-a vorbit mult despre pensiile speciale, mai mai era să verse câte un deputat o lacrimă în intenţia de a abroga pensiile speciale, dar când le-am pus în vedere că proiectul va intra în vigoare doar dacă votaţi acest amendament, la capitolul fapte iar s-a dovedit nimicul din Parlamentul României, fiindcă nici nu s-a supus la vot”, a argumentat el.

Seidler a mai zis că USR va insista, miercuri, în cadrul Birourilor Permanente reunite, în acest demers.

„Noi, cei de la USR, mâine, în BPR vom insista să avem proiectul care prevede abrogrea pensiilor speciale ale parlamentarilor şi mai apoi vom depune alte proiecte care fiecare luate în parte să fie adoptate şi să fie constituţionale, eliminând şansa ca legând diferite categorii de pensii speciale şi diverse decizii ale CCR să poată fi declarate neconstituţionale”, a specificat deputatul.

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, marţi, că abrogarea pensiilor speciale pentru magistraţi este un demers neconstituţional. El a adăugat pensiile magistraţilor ar trebui doar plafonate, nu eliminate, pentru că această măsură va duce la declarea legii ca fiind neconstitutţională.

Pensiile speciale pentru mai multe categorii urmează să fie eliminate, după ce Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, decizional, un proiect de lege în acest sens. Printre categorii se numără parlamentari, magistraţi şi funcţionari publici cu statut special, excepţie făcând militarii şi poliţiştii.