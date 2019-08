„Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi buna funcţionare a autorităţilor publice.(...) Nu aş fi dat ocazia să îmi cer scuze. Aş fi acţionat. Nu avea treabă ministrul Justiţiei. Aici trebuia cineva să îşi asume controlul acestei operaţiuni. Problemă este la nivel naţional, nu doar locală. În momentul de faţă orice român ştie această dramă. Preşedintele României reprezintă statul român. Nicio instituţie nu refuză colaborarea cu preşedintele. Trebuiau strânşi şi făcuţi să acţioneze unitar. Până acum câteva zile până când a venit echipă de la Bucureşti, acolo a fost vraişte în modul de desfăşurare a anchetei. Atitudine lasă. Nu vreau să spun că e vorba de o complicitate, nu aş vrea să întru în speculaţia că i-ar fi dat timp nemernicului asta. E vorba de laşitate”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

El a adăugat că lucrurile nu ar trebui acoperite cu scuze.

„În mod categoric scuze acestor oameni trebuiesc cerute. Eu cred că într-o ţara unde dispar 400 de copii pe an, deci cam 4000 sunt anunţaţi că au dispărut şi se recuperează 3600, deci 400 de copii nu sunt recuoerati în fiecare an. Lucrurile nu trebuie acoperite cu o scuză”, a adăugat Băsescu.

Fostul preşedinte a susţinut că problema este că DIICOT şi SRI nu se mai preocupă de clanurile locale.

„Ceva este în neregulă. Acel ceva este că, în ultima perioadă eu cu toată grijă încerc să explic o depreciere a autorităţii statului. Vă dau un exemplu cu DIICOT. Până în 2014 nu era săptămâna să nu îi vezi călăre pe grupările de tip mafiot din judeţe, că era clanul Sportivilor, că era... existenţa clanurileor a fost ţinută la un nivel foarte jos şi ştiu şi de ce, a existat o hotărâre CSAT în care am dat sarcină structurilor de informaţii să ţină sub control activitatea clanurilor mafiote. Acest lucru a făcut că DIICOT să aibă mereu informaţii şi a permis acţiuni repetate care a ţinut sub control activitatea clanurilor. După ce a fost desfiinţată DGPI de la ministerul de Interne, de guvernul Cioloş, SRI prin decizii CCR nu mai poate, cred că şi exagerează că nu le-a interzis CCR să culeagă informaţii, dar am impresia că s-au retras din culegerea de informaţii legate de clanurile din teritoriu. Lipsă acestotr instituţii a făcut să reinfloreasca clanurile”, a adăugat Băsescu.