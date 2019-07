„Am văzut că doamna Dăncilă a sărit repede pe valul oportunismului, în condiţii atât de dramatice şi vorbeşte de un referendum. Bine ar fi s-o lase cu referendumul, că nu profiţi de aşa un necaz ca să faci un joc politic minor. Am înţeles că vrea să treacă doamna Dăncilă şi la castrarea chimică şi la închisoare pe viaţă. Eu cred că avem un Cod penal foarte sever în momentul de faţă. Am o singură observaţie doar. Că preşedintele a văzut că oameni ca cel suspectat pot fi graţiaţi, iar cei cu încălcări penale în probleme de corupţie, fie că e o asistentă cu 200 de lei sau un şmecher cu milioane de euro, să nu poată fi graţiaţi. Cred că ne lovim de nişte realităţi, pe măsură ce se scurge timpul”, a declarat Traian Băsescu, sâmbătă, la România Tv.

Fostul preşedinte a mai spus că şeful statului Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă trebuiau să reacţioneze imediat, iar la unul dintre ei în birou să fie chemate responsabili ai Ministerului de Interne şi cei pentru situaţia de urgenţă, nu să lase să aibă loc discuţiile de abia la şedinţa de marţi a CSAT.

„Dacă revenim la ce s-a întâmplat, primul lucru pe care l-aş spune e că instituţiile care trebuiau să reacţioneze, au reacţionat exact la fel ca vârful ţării. Domnul preşedinte Iohannis şi doamna Dăncilă ne-a anunţat glorios că au notat întâmplarea de la Caracal şi că vor avea un CSAT marţi. Vă daţi seama că şi instituţiile subordonate lor au reacţionat ca atare: «hai frate, că nu e grabă. Nu se grăbeşte nici preşedintele, nu se grăbeşte nici premierul. Deci de ce ne-am grăbi noi?». Am putea concluziona. Deci până la vârful ţării nu şi-au dat seama cum trebuie reacţionat într-o astfel de situaţie, când de fapt premierul sau preşedintele, la aflarea a ceea ce s-a întâmplat, unul dintre ei trebuia să aibă în birou toţi factorii de decizie – de la responsabilii din MAI, la responsabilii pentru situaţii de urgenţă, ş.a.m.d.”, a conchis Băsescu.

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, cu ministrul de Interne Nicolae Moga şi cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca despre cazul fetei ucise în Caracal. Şeful statului le-a cerut ca investigaţiile lor să se desfăşoare cu celeritate iar la CSAT să îi fie prezentată o primă evaluare.

De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a afirmat, într-o declaraţie de presă susţinută sâmbătă la Guvern, că va cere în şedinţa CSAT de marţi să fie prezentat un raport „minut cu minut şi decizie cu decizie”, în cazul crimei din Caracal, începând cu momentul primului apel la 112 al Alexandrei.

Şeful Executivului a scris ulterior pe Facebook, spunând că politicienii nu au onorat apelul ei prin care i-a rugat să nu politizeze cazul din Caracal. Premierul a precizat că e vorba despre un referendum care are în vedere pedepse mai mari pentru criminali, violatori şi pedofili, cum ar fi închisoarea pe viaţă sau castrarea chimică.