Atuni când femeia a ţipat după ajutor, cei trei tineri au fugit, iar cineva a anunţat Poliţia. Victima a fost dusă la urgenţe cu multiple fracturi şi vânătăi pe tot corpul, scrie BZI.

Bătrâna de 63 de ani a povestit tot ce s-a întâmplat: „Stăteam pe bancă şi deodată s-au apropiat de mine. M-au înşfăcat deodată şi m-au izbit pe jos. Au început, maică, să mă bată cu pumnii şi picioarele, să ţipe şi să râdă. Fiindcă m-au luat deodată, eu nu am avut timp nici să-mi dau seama ce se întâmplă. M-au bătut cu pumnii în faţă şi mi-au dat cu picioarele în spate. Îmi amintesc că am început să strig după ajutor, iar ei când au auzit asta, au început să fugă. Mi-au luat plasa cu bucate şi au dispărut. Abia îmi cumpărasem nişte ouă, roşii, castraveţi şi pâine şi mai aveam rest 100 de lei, ca să îi am până la pensie. Mi-au luat tot. Am stat ieri flamandă în spital, până ce, o femeie care stătea cu mine în salon, şi-a făcut milă şi mi-a cumpărat o bucată de salam şi pâine. Nu ştiu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi făcut atâta rău".

Poliţia s-a sesizat deja în acest caz, dar presa locală susţine că autorităţile au dificultăţi în a contacta familia victimei.

