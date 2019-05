„În condiţiile în care noi am asigurat un număr record de secţii de votare în străinătate, respectiv 441 de secţii de votare, ceea ce reprezintă cu 251 mai multe secţii de votare decât cele din alegerile anterioare europarlamentare din anul 2014, totuşi s-au semnalat unele aglomeraţii la secţiile de votare din Europa, îndeosebi la secţiile de votare din Italia, Spania, în Marea Britanie şi din Germania. S-au luat măsuri pentru suplimentarea birourilor electorale pentru aceste secţii de votare acolo unde s-a putut în sensul de a suplimenta cu operatori sau cu personal care să ajute la fluidizarea acestui proces electoral, de asemenea vrem să transmitem românilor aflaţi în străinătate şi care se plâng că nu ar putea să îşi exprime dreptul de vot până la orele 21:00 că încercăm să luăm legătura”, a afirmat Florentina Vasilăţeanu, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că au fost transmise către BEC sesizările venite din Italia în legătură cu prelungirea programului peste ora 21.00 pentru ca un număr cât mai mare de români să poată vota.

„De altfel am şi transmis către BEC sesizările venite de la secţiile de votare din Italia îndeosebi de prelungire a programului peste orele 21:00 în încercarea de a asigura participarea la procesul de vot a unui număr cât mai mare de cetăţeni români. Totodată facem apel la cetăţenii români care stau la cozi la secţiile de votare din străinătate să manifeste un comportament civilizat pe cât posibil, deoarece ne-am confruntat cu un adevărat asalt verbal la toate telefoanele pe care le vedeţi de aici din partea acestora, de multe ori limbajul fiind incalificabil şi facem apel deci la a adopta o atitudine civilizată pentru că noi luăm toate măsurile posibile să asigurăm buna desfăşurare a procesului de vot la toate secţiile de votare”, a explicat preşedintele BESVS.

Vasilăţeanu a mai spus că BESVS nu a făcut o propunere până la ce oră să fie prelungit programul de votare, precizând că acest lucru ar trebui să fie la latitudinea BEC.

„Avem 180.000 la ora 16.00, ora României, care reprezintă cea mai mare prezenţă la un astfel de scrutin, mai mare decât prezenta înregistrată la turul doi la prezidenţiale. Foarte mulţi la Chişinău, Roma, Hamburg, Bruxelles şi Lille. Afluxul acesta foarte mare de alegători care s-au prezentat la urne încercăm să facem faţă pe cât se poate. Aşteptăm încă din partea BEC o decizie, pentru că nu e la latitudinea noastră să luăm decizia de prelungire a programului de vot şi vom vedea. Solicitări am primit îna cest sens. Noi le-am direcţionat către BEC şi vedem ce va decide BEC. Noi nu am făcut o propunere cu privire la o anumită oră. În cazul înc are se va încuviinţa BEC apreciază”, a conchis preşedintele BESVS.

Atât Alianţa USR-PLUS, cât şi PMP au cerut prelungirea programului de vot pentru ca toţi cetăţenii din Diaspora să poată vota.

La mai multe secţii de votare din străinătate, precum cele din Roma, Londra, Dublin, Roma sau Offenbach s-au format cozi, sute de români aşteptând să-şi exercite dreptul la vot. Cozi s-au format şi în faţa secţiilor de votare din Bruxelles, Roma, Verona, Offenbach, Dublin, Londra, Antwerp, Amsterdam, Lille, Berlin şi Regensburg, românii declarându-se nemulţumiţi, pe reţelele de socializare, că aşteaptă ore bune la coadă din cauza organizării slabe a autorităţilor române.

Meleşcanu, despre prelungirea programului de vot: Evaluăm situaţia să vedem dacă se poate legal

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a declarat, referitor la prelungirea programul de vot, că ministerul face o evaluare pentru a vedea dacă este posibil din punct de vedere legal acest lucru, având în vedere că legea prevede că secţiile de votare se închid la 21.00, ora locală.

„Azi după-amiază evaluăm să vedem care este situaţia la aceste secţii de votare din străinătate, vom lua legătura cu Autoritatea Electorală pentru Străinătate, dar trebuie văzut dacă din punct de vedere legal se poate face acest lucru cu cât în lege se prevede că toate secţiile de votare se închid la ora 21:00 ora locală. Vom căuta să găsim alte modalităţi ca oamenii să nu rămână pe din afară şi ca modalităţi este ca toţi cei care sunt în curtea, sau chiar dacă nu au intrat în secţia de votare dar sunt în curtea ambasadei sau a consulatului, eu sunt convins că vom putea găsi modalitatea ca ei să voteze până rămâne şi ultimul străin. Asta va trebui să facem în orele următoare şi luând seama aşa cum spuneam şi de evoluţiile votului şi unde se întâmplă asemenea fenomene, pentru că aşa cum v-am spus este foarte diferit prezenţa la vot, unele circumspecţii faţă de altele şi va trebui să vedem foarte clar dacă se poate face ceva legal, din punct de vedere legal”, a afirmat Teodor Meleşcanu, într-o intervenţie telefonică duminică la România TV.

Ministrul de Externe a adăugat că au ajuns să fie cozi mari la secţiile de votare din Diaspora deoarece mulţi români au optat să voteze la secţiile din jurul ambasadelor şi consulatelor, deşi mAE a organizat şi alte centre de votare.

„Sunt două, trei explicaţii foarte simple: una este legată de faptul că mărindu-se foarte mult numărul de secţii de votare care s-a dublat faţă de perioadele anterioare, au fost 215 la primele alegeri europene şi 441 la aceste alegeri, ele nu se desfăşoară numai în jurul ambasadelor şi consulatelor ci s-au creat şi multe alte centre de votare astfel încât oamenii să poată să fie, să îşi poată exercita dreptul de vot.

Din păcate marea lor majoritate, secţie de votare nou înfiinţare deşi au fost publicate în Monitorul Oficial, au fost publicate pe site-ul MAE, au fost publicate pe Facebook, paginile de facebook ale ambasadelor, ei se înghesuie la una, două sau trei ambasade, asta este explicaţia cea mai simplă”, a explicat Meleşcanu.

El a mai spus că că unii români nu se înregistrează la ambasade, ceea ce face dificilă estimarea numărului cetăţenilor prezenţi într-un stat sau altul.

„A doua explicaţie este faptul că e foarte greu să estimezi, noi am calibrat secţiile de votare după propunerile misiunilor din străinătate şi ale diverselor organizaţii ale românilor pentru a oferi posibilitatea ca toţi să îşi exercite dreptul de vot, dar din păcate nu sunt respectate prevederile legii care se referă la obligaţia cetăţenilor români care sunt în străinătate să se înregistreze la ambasadă, nu avem posibilităţi reale de a estima numărul cetăţenilor care sunt prezenţi într-o ţară sau alta. Deci toate aceste lucruri duc şi la faptul că în câteva dintre ambasade s-au consulate, că văd că acolo este cea mai mare misiune, se produc şi cozi la procesul de votare”, a conchis ministrul de Externe.