Gigi Becali a spus, joi dimineaţă, la ieşirea din sala de judecată a ICCJ, că procurorul nu a fost „aşa de vehement împotriva” cererii lui de reabilitare, iar dacă magistraţii nu îi vor admite solicitarea, mai poate aştepta.

„Eu am spus că au trecut 4 ani (...) conform Codului Penal. Şi am făcut faptele pe care le-am făcut şi deja, consider eu, că m-am reabilitat şi m-am îndreptat. Procurorul, el se opune, normal, de aia e convocat să se opună, dar nu a fost aşa de vehement împotrivă. (...) Este doar o reabilitare. Dacă vor judecătorii să dea, dau, dacă nu mai trece un an şi se face reabilitare de drept. M-ai înţeles?”, a spus Gigi Becali la ieşirea din sala de judecată a Inaltei Curţi.

Acesta a precizat că a fost o bucurie să-l revadă pe judecătorul ICCJ Ionuţ Matei.

„Chiar Ionuţ Matei m-a condamnat, dar nici nu mi-a dat mult atunci, când se dădeau 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani. El mi-a dat 2. A fost şi o bucurie să îl văd, adică”, a explicat finanţatorul FCSB.

„Nu mă interesează să aleg, să candidez nu mă interesează. Deci nu e mare lucru. Trebuie să o ceri, că dacă nu o ceri, nu o obţii niciodată. Iar pentru reabilitarea de drept trebuie să aştept 8 ani jumate. Eu am făcut puşcărie degeaba şi voi ştiţi asta. De asta am venit să cer reabilitarea. Judecătorii ştiu că am făcut puşcărie degeaba. Omul care a dat puşcăria nu mai e aici, adică Livia Stanciu”, a susţinut Gigi Becali, la Curtea Supremă, potrivit b1.ro.

De asemenea, omul de afaceri a menţionat că nu vrea să mai intre în politica românească deoarece se teme să nu aoară iarăşi dosare pe numele lui.

„DNA trebuie neapărat pus puţin la pământ, să stea el frumos, pe burtă, şi să lase ţara asta să respire, că au distrus-o. Au inventat tot felul de acuzaţii. Eu sunt Stan Păţitu. Eu am făcut puşcărie că mi s-a furat maşina şi am dat whisky la hoţi şi eu în puşcărie. Am dat bani să se joace corect meciul de fotbal şi au zis că e mită, deşi nu e nicăieri în lume aşa ceva”, a mai spus Becali.

În plus, Gigi Becali a menţionat că momentan nu vrea să se mai mute cu familia în Grecia, dând de înbţeles că datorită Secţiei speciale de investigare a infracţiunilor din Justiţie se simte în siguranţă în România.

„Cea mai importantă într-o ţară e Justiţia. Dacă judecătorii sunt liberi şi fac dreptate şi familia ta e protejată, iubeşti ţara aia. Dacă se desfiinţează Secţia aia (n. r. Secţia specială de investigare a infracţiunilor din Justiţie) şi dacă apoi iar face pe DNA, că DNA deja era stăpânu ţării, ei făceau, desfăceau, comandau la judecători... Că Dumbravă şi Stanciu mi-au dat puşcărie... Atunci e o problemă dacă desfiinţează Secţia specială, nu mai e de stat în ţara asta. Trebuie apoi să fii la mâna procurorilor, e nebunia lor, ei fac ce vor”.

Gigi Becali a fost eliberat din penitenciar, în 2015, după ce a executat o treime din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni în dosarul schimbului de terenuri cu MApN şi a primit, ulterior, un spor de câteva luni în dosarul Valiza şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.