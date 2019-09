"Este primul plen după o lungă perioadă, cu agendă bogată, interesantă, cu subiecte extrem de importante, nu numai pentru buna funcţionare a unei instituţii sau alta, ci pentru buna funcţionare a justiţiei în general. Cunoaşteţi părerea mea personală, nu are rost să insistăm asupra ei, dar din punctul de vedere al ministrului Justiţiei şi al ministerului Justiţiei, după cum cunoaşteţi, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial la nivelul ministerului Justiţiei, coordonat direct de către ministru, prin care am încercat să aducem la aceeaşi masă, ca şi puncte de vedere, am solicitat puncte de vedere atât de la instituţiile relevante din sistemul judiciar, toate de altfel, cât şi a asociaţiilor profesionale şi această analiză a cuprins recomandările GRECO, recomandările MCV, Comisiei de la Veneţia şi alte recomandări", a declarat Ana Birchall, la sediul CSM.

Ministrul Justiţiei a anunţat că a abut şi discuţii tehnice la Bruxelles, referitor la următorul raport MCV.

Ana Birchall a mai precizat că, potrivit concluziilor preliminare ale Grupului interministerial, acesta nu susţine funcţionarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în această formă.

"După cum ştiţi, în aceasrtă perioadă se redactează următorul raport MCV, vă spun în premieră, vineri am avut discuţii tehnice la Bruxelles, deci, şi vă spun în premieră, noi terminăm această analiză, acest raport în perioada următoare, sper în maximum două săptămâni, am întârziat pentru că anumite puncte de vedere au venit mai târziu şi vă spun, ca şi concluzii preliminare, că sunt două concluzii destul de interesante care au majoritatea şi niciuna nu susţine funcţionarea în această formă a acestei instituţii. Astea sunt concluziile preliminare", a completat Birchall.

Ministrul Justiţiei a declarat că va face public raportul de analiză al Grupului interministerial în maximum două săptămâni.

"Eu cred că este obligaţia CSM-ului, în primul rând, pentru a găsi un consens,printr-un dialog onest, profesionist, real şi, până la urmăm, corect faţă de toate punctele de vedere", a conchis Birchall.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are, marţi, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în condiţiile în care ultimele patru şedinţe din iulie au fost boicotate.