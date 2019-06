„Asemenea gesturi, situaţii nu mi-aş dori să mai văd niciodată în România. (...) Ca ministru al Justiţiei, am făcut tot ce se putea omeneşte posibil. (...) Cred că este absolut normal ca, până când nu sunt lămurite toate aspectele legate de legalitatea procedurii, fetiţa să rămână în România. Spun strict sub aspect personal. Legal, nu am voie să mă antepronunţ”, a spus ministrul Justiţiei, Ana Birchall.

Procurorul general Bogdan Licu a dispus încă de vineri verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind modul în care un procuror din acea structură a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi şi a efectuat percheziţia domiciliară. La secţia de anchetă este deschis un dosar penal.

Totodată, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspecţia Judiciară pentru a efectua cercetări cu privire la conduita şi modul în care procurorul a intervenit.