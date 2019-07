„Din nefericire, am venit ca să am de unde pleca şi eu vă spun că este mai mult decât regretabil că se continuă cu această atitudine şi vă relatez ce s-a întâmplat în interior. După închiderea şedinţei de 2 minute sau cât a durat această şedinţă, am rugat-o pe doamna preşedintă să ne spună pentru săptămâna viitoare ora şi ziua şi agenda, moment în care s-a ridicat şi a spus, citez: „Este atributul preşedintelui şi că sigur o să se consulte în principal cu membrii care sunt permanenţi”. Nu prea am înţeles ce înseamnă asta, pentru că fiecare membru e membru cu drepturi depline”, a spus ministrul Justiţiei, Ana Birchall, la ieşirea din sediul CSM.

Ana Birchall a mai atras atenţia că ministrul Justiţiei este membru de drept în CSM, conform Constituţiei.

„Îmi permit cu umilinţă, cu politeţe, dar cu deschidere spre dialog să spun că este şi atributul preşedintelui CSM de a găsi consens, de a pune capăt tonului agresiv, de a pune capăt scandalului, de a încerca să găsească o soluţie chiar dacă este dificil de găsit şi de a încerca să meargă pe calea dialogului, pentru că este evident că această atitudine şi ce se întâmplă de câteva săptămâni nu face bine justiţiei”, a spus ministrul.

„Nu sunt tensiuni între ministrul Justiţiei şi CSM sau preşedintele CSM, eu îmi fac datoria şi vă spun cinstit exact ceea ce se întâmplă. Vă spun că luni la 16:11 am primit acest mail prin care sunt anunţată că are loc şedinţa de astăzi”, a mai explicat Birchall.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânat, miercuri, pentru a patra oară, tot din lipsă de cvorum. Pe ordinea de zi se afla validarea Adinei Florea ca şef al Secţiei de anchetare a magistraţilor.